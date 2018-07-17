Глава АКРА оценила ситуацию в банковском секторе

По ее словам, явных причин для возникновения кризисных явлений на банковском рынке сейчас нет. С другой стороны, есть целый ряд банков, весьма ослабленных в текущих рыночных условиях, считает Трофимова . «И мы предполагаем, что отзыв лицензий у банков продолжится, хоть и меньшими темпами. Только теперь он будет происходить, скорее всего, по экономическим причинам, а не по связанным с отмыванием, нелегальной и недобросовестной деятельностью», — сказала глава АКРА.

Многие банки стоят сейчас перед выбором изменения бизнес-модели, поиском ниш для возможной генерации доходов, и все это на фоне отсутствия или резкого недостатка капитала, отметила Трофимова.

"Поэтому видно, что ряд из них находится либо в спящем, либо в имитирующем активную деятельность состоянии — рано или поздно это приведет к необходимости их закрытия", — не исключила Трофимова. В мае глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что большая часть работы по оздоровлению банковской системы выполнена. Через два-три года можно ожидать ее полного завершения, уточняла глава ЦБ. Всего с момента прихода Набиуллиной на должность руководителя Банка России в 2013 году лицензии были отозваны примерно у 400 банков.