Ещё
Глава АКРА оценила ситуацию в банковском секторе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава АКРА оценила ситуацию в банковском секторе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
По ее словам, явных причин для возникновения кризисных явлений на банковском рынке сейчас нет. С другой стороны, есть целый ряд банков, весьма ослабленных в текущих рыночных условиях, считает Трофимова. «И мы предполагаем, что отзыв лицензий у банков продолжится, хоть и меньшими темпами. Только теперь он будет происходить, скорее всего, по экономическим причинам, а не по связанным с отмыванием, нелегальной и недобросовестной деятельностью», — сказала глава АКРА.
Многие банки стоят сейчас перед выбором изменения бизнес-модели, поиском ниш для возможной генерации доходов, и все это на фоне отсутствия или резкого недостатка капитала, отметила Трофимова.
"Поэтому видно, что ряд из них находится либо в спящем, либо в имитирующем активную деятельность состоянии — рано или поздно это приведет к необходимости их закрытия", — не исключила Трофимова. В мае глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что большая часть работы по оздоровлению банковской системы выполнена. Через два-три года можно ожидать ее полного завершения, уточняла глава ЦБ. Всего с момента прихода Набиуллиной на должность руководителя Банка России в 2013 году лицензии были отозваны примерно у 400 банков.
Интервью с гендиректором АКРА Екатериной Трофимовой читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 18 июля 2018 года.
Российская Газета: последние новости
Госдума поддержала законопроект о выборе дня бракосочетания Палестинские боевики выпустили 17 ракет по Израилю Выиграл ли пенсионный фонд Беларуси от повышения возраста выхода на пенсию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде180
Тест: Выжили бы вы в царской России?43
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17363
Из высотки МГУ выбросился аспирант20
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение