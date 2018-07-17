Столичные авиадиспетчеры поставили ряд рекордов по взлетно-посадочным операциям

ТАСС, 17 июля. В московском аэропорту Внуково накануне был установлен рекорд по количеству взлетно-посадочных операций в час и в сутки. При этом, разное максимальное количество осуществленных взлетно-посадочных операций (ВПО) за 16 июля, указанное в сообщениях пресс-служб ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и воздушной гавани, объясняется разной методикой подсчета. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь национального провайдера аэронавигационного обслуживания РФ Николай Ивашов.

По его словам, аэропорт отсчитывал рейсы в сутки по всемирному координированному времени (UTC), а ГК ОрВД — по московскому. Разница — три часа, отсюда и разные цифры. «Однако оба варианта являются корректными, рекорд по количеству ВПО, о котором заявили коллеги из Внуково, в любом случае имел место», — подчеркнул представитель ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», сотрудниками которой являются работающие во Внуково и на других российских аэродромах авиадиспетчеры.

Напомним, во Внуково ранее заявили, что 16 июля было обслужено рекордное количество рейсов в истории аэропорта. Всего за сутки было выполнено 910 взлетно-посадочных операций (ВПО), включая 553 взлета и 357 посадок, говорится в сообщении. Также, по информации пресс-службы Внуково, был установлен рекорд количества ВПО за час. В период с 12.00 до 13.00 было принято и отправлено 62 рейса. Из них 39 на вылет и 23 на прилет, что стало абсолютно лучшим показателем за всю историю аэропорта. В тоже время, в ГК ОрВД назвали несколько другое число максимального количества взлетов и посадок воздушных судов за сутки — 882. При этом часовой максимум был подтвержден. «Столь интенсивный трафик связан с тем, что Москву вчера покидали гости и участники Чемпионата мира по футболу», — добавил Николай Ивашов.

Стоит отметить, что другой столичный аэропорт — Шереметьево — вчера продемонстрировал еще более впечатляющую статистику. По данным ГК ОрВД, суточный трафик там с оставил 1106 воздушных судов, а в пиковый час взлеты и посадки совершили 64 борта. Приводятся информация и по другим аэропортам, принимавшим участие в авиатранспортном обслуживании Мундиаля. В Домодедово максимальный суточный трафик во время чемпионата составил 793 ВПО, часовой максимум 47 ВПО. Аэропорт «Стригино» (Нижний Новгород) — 123 и 12. Аэропорт «Пулково» (санкт-Петербург) — 788 и 51. Аэропорт «Храброво» (Калининград) — 175 и 14. Аэропорт «Гумрак» (Волгоград) — 84 и 8. Аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) — 212 и 16. Аэропорт «Курумоч» (Самара) — 183 и 21. Аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) — 234 и 17. Аэропорт «Сочи» — 347 и 25. Аэропорт «Саранск» — 103 и 8. Аэропорт «Казань» — 249 и 20.

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» предоставляет аэронавигационное обслуживание на площади более 26 млн кв. км, включает в себя 19 филиалов по всей стране. Приоритет деятельности — обеспечение безопасности и регулярности полетов воздушных судов. Общее количество маршрутов — более 1 тыс., общая протяженность — около 860 тыс. км. Общее количество обслуженных за 2017 год полетов — 1 530 000. В корпорации работает около 30 тысяч человек. Одновременно на управлении у диспетчеров Предприятия находится более тысячи воздушных судов. Генеральный директор Предприятия — Игорь Моисеенко. Генеральная дирекция ГК ОрВД находится в Москве.