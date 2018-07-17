Страна царей

17 июля многие вспомнят, что случилось сто лет назад в подвале «дома особого назначения». Кто не знал о расстреле Царской Семьи, тот, возможно, узнает. Сто лет.

Те, кто знают, проведут день в зависимости от конфессии. Юность — тоже в чем-то конфессия, и, допускаю, для кого-то из подростков трагическое событие так и останется туманной основой мультфильма о царевне Анастасии. Юный мозг обычно не понимает разницы между гибелью человека и приключениями персонажа.

Но и взрослый человек часто не знает, как относиться к событию, пока не прозвучат оценки, к которым можно присоединиться. Я десятки раз сталкивалась с беспомощностью взрослых, умных, образованных людей, которым еще не сказали, «как надо к этому относиться» (здесь длинный ряд якобы общеизвестных фактов).

На школьное и вузовское образование я в таких вопросах уже не полагаюсь. Проверяла, пока преподавала в институте, сотни раз в течение пятнадцати лет: отсутствие истории в коммуникативном фонде сограждан — ужасно. Но с еще большим ужасом я думаю о едином учебнике по истории. Например, всем ли известно, что вместе с Семьей были убиты доктор Евгений Боткин , горничная Анна Демидова , повар Иван Харитонов , камердинер Алексей Трупп… Полагаю, не все знают, сколько всего было убиенных. Боюсь спросить: почему? Цари — одно, а павшая за них челядь — другое? Хватит ли в едином учебнике места на справедливость по отношению к разным людям и сословиям? Как объяснят детям добровольную гибель слуг? А сам факт расстрела Семьи? Не изымать же его из истории. Значит, надо оценивать.

Поясню заголовок «Страна царей». Листаю вчера старую книжку «Отшельник». Автор — британский писатель и, по его же словам, тибетский лама Лобсанг Рампа. Вдруг: « Россия … страна царей» — говорит невидимый персонаж из числа высших сущностей молодому монаху, передавая ему знания о мироздании. Почему он говорит о России? Она важна в разговорах о сотворении мира? В бестселлерах Рампы (Сирила Генри Хоскина — так звучало первое имя писателя) — все расписано в красочных подробностях и мотивировано, даже если это невообразимое путешествие сквозь миллионы лет. Но вот «страна царей» в упомянутой книжке — как бы вставная деталь. Далее идет фраза: «Это Москва-река… Эта река имеет очень большое значение». И все, понимай как хочешь. Сцена почти дублирует булгаковскую, где Воланд показывает Маргарите оживший глобус. В наши дни и Булгакову, и Рампе даже дети рассмеялись бы в лицо: это же Интернет! Все видно отовсюду.

Ну да, видно, и что? На любую видность есть скафандр концепции, и тут — все. Например, кто и зачем в действительности убил последнего царя?

Мне не смешно, когда, изучая историю и сопоставляя материалы, я вижу всё отчетливее, что ни Интернетом, ни Садовниками Рампы не пробьешься в определённые главы вселенской макрокниги. Ни слова не вставишь в миф, если он окаменел, как, например, миф об убийстве сына царем Иваном Васильевичем, о сотнях тысяч кровавых жертв самого Грозного, о кличке «Грозный», которой он никогда не имел. Первый царь «страны царей».

Так же трудно прорваться к истинной « Ольге , королеве эллинов», той, которая возродила Олимпийские игры (1896). Слава инициатора Игр вся отдана французскому спортивному и общественному деятелю барону Пьеру де Кубертену . Можно подумать, что он сам вот взял и провел Игры и стал президентом МОК. Так не бывает. А жена Георга I Ольга Константиновна Романова, королева, которая финансировала проект и поддержала Игры со стороны государства Греции , в контексте игр Кубертена не упоминается. Тот же 1896 — год коронации последнего царя «страны царей», о деятельности которого неистово спорят по сей день.

Расфасованной неблагодарности и несправедливости в истории много. В процентах не скажу, но порой кажется, что под сто. Я мечтаю о временах, когда ситуация чудесно изменится, и каждый человек сможет безболезненно для своей психики узнавать правду о любых людях и явлениях. Столетие страшного события, сегодня отмечаемого, хотелось бы видеть поводом для особого душевного и интеллектуального движения каждого русского человека и каждого жителя России: бесстрашной любви к истине.