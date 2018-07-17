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Лидер «Альтернативы для Германии» считает антироссийские санкции глупостью
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Лидер «Альтернативы для Германии» считает антироссийские санкции глупостью 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 17 июля. Лидер партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен назвал глупостью введение антироссийских санкций и пообещал выступить за их отмену.
"Невероятно глупо вводить экономические санкции против политических решений других стран, которые не касаются нас никоим образом, как это было в течение многих лет", — заявил Мойтен в рамках выступления на площадке форума «Инженеры будущего» в Ульяновске, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Союза машиностроителей России.
"Мы против санкций и хотим изменить ситуацию в лучшую сторону", — приводит слова немецкого политика пресс-служба. В ее сообщении также говорится, что Мойтен пообещал в случае вхождения его партии в состав правительства ФРГ в качестве одной из первых внешнеполитических мер объявить «о прекращении этой глупости».
Касаясь темы отношений между Россией и Германией, Мойтен признал, что «в настоящее время они являются довольно напряженными». «Наша задача (не только в отношении России, но и в отношении других стран) — взаимодействовать не духе конфронтации, а в духе сотрудничества, которое принесет пользу и будет служить народам наших государств. Давайте вместе работать над тем, чтобы установить действительно дружественные отношения между двумя нашими великими нациями», — добавил он.
Со своей стороны, депутат Госдумы и первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев заявил, что в России готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми здравомыслящими силами в Германии. «Мы рады, что в Германии есть такая партия, которая выступает за сохранение ценностей страны, культуры, и мы готовы к более тесному сотрудничеству», — заключил он.
VII Международный молодежный форум «Инженеры будущего» проходит в Ульяновской области с 10 по 21 июля. Официальными организаторы и соорганизаторы мероприятия: Союз машиностроителей России, ГК «Ростех», правительство Ульяновской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.
Партия «Альтернатива для Германии» заняла третье место на последних парламентских выборах в стране. В ее фракцию в Бунденстаге входит 94 депутата из 709 членов нижней палаты парламента ФРГ.
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