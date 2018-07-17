Свердловские депутаты сократили очередь на льготные земельные участки

17 июля депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили поправки в региональный закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области». Документ подразумевает сокращение минимального размера земельных участков, предоставляемых бесплатно нуждающимся семьям, с 10 до 7 «соток», передает "Уралинформбюро"

Заместитель губернатора Сергей Зырянов пояснил, что на сегодняшний день в регионе на учете состоит 91 215 семей, имеющих право на предоставление бесплатного надела. Если сохранить существующий размер выделяемых участков — от 0,1 до 0,3 гектара — очередь льготников растянется на 45 лет. Для ее погашения ежегодно потребуется в среднем 2 000 участков и 17 122 гектара земель.

"Принятие данного решения позволит на 30-40% увеличить количество земельных участков, предоставляемых гражданам. Особенно в муниципалитетах с дефицитом пригодных для ИЖС участков. Также сократится период ожидания участка для тех граждан, кто действительно в нем нуждается. Тем более, что усредненный минимальный размер земельного участка для ИЖС по Свердловской области составляет порядка 620 квадратных метров или 0,062 гектара", — подчеркнул Зырянов.

"Как скажется понижение минимального размера предоставляемого бесплатно земельного участка на размер социальной выплаты, которую планируется выдавать многодетным семьям взамен земли?", — задал закономерный вопрос депутат ЗакСо Евгений Зяблицев , возглавляющий реготделение «Партии пенсионеров».

Замгубернатора заверил, что размер выплат измениться не должен. «Мы рассчитали среднюю кадастровую стоимость земельного участка. Без учета Екатеринбурга по области она составляет 165 тысяч. Но принято решение оставить выплату на уровне 200 тысяч», — пояснил Сергей Зырянов.

Ранее депутаты согласовали поправки в областной закон, предполагающие возможность получения денежной компенсации взамен земельного участка. Согласно документу, получить деньги могут семьи, которые не хотят ждать когда подойдет их очередь на получение земли.