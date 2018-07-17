Почему автомобильный пылесос — это лучший гаджет на лето

Самое время определять гаджеты, которые сделают его простым и удобным. Мой выбор удивил меня самого. Да, я за автомобильный пылесос. И, нет, с ума я пока не сошел.

Айфоны, Айпады, Маки и Вотчи есть почти у каждого. Они достали и тачку чистой не сделают. А с такой штукой я как имперский штурмовик из «Звездных войн». Давайте со мной на темную сторону!

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Да, для меня автопылесос маст-хэв на лето

Автомобильный пылесос мои подарили мне на День рождения еще в марте, но тогда я не осознал всех его преимуществ. Гаджет выглядит круто, но на улице слякоть, и тачку нужно мыть, а не пылесосить.

Раннее лето, которое пришло к нам на Юг в начале мая, поменяло все.

На праздники я сразу уехал на море, и оно показало мне, на что способен пылесос-бластер на аккумуляторе. Да, теперь салон моего корыта чистый.

На нашем море песчаный пляж, который китайские въетнамки упрямо тащат в салон авто. После него не так грязно, чтобы сразу на мойку, но кататься в песке мне не нравится.

Теперь расчехляю пылесос с приятной мягкой ручкой, вожу 5 минут по коврикам и диванам, а потом вытрушиваю песок в палисадник возле парадной.

Только тсс, но скоро у меня здесь будет свой пляж (:

У меня последний PHILIPS MiniVac, неплохой

Цифры в именах моделей отличаются по странам, поэтому опущу их.

Мне достался последний PHILIPS MiniVac. Выбирал не сам, это подарок. Отзывы в сети хорошие, плохие, неуверенные. Как по мне, неплохой.

Выглядит как бластер. И от него здорово бегает собака. На корпусе один переключатель для включения/выключения и лампочка, которая горит красным, когда ружье на зарядке.

Мне не понравился глянцевый корпус из нежного пластика. Уже успел его нехило исцарапать, поэтому советую искать практичные матовые модели.

Процесс полной чистки пылесоса

Вменяемо вместительный. В него помещается 0,5 л мусора, для такого бластера хватит.

Здесь нет мешков и прочей ерунды. Песок и камни, шерсть и волосы, а также другой хлам остается в прозрачной трубе, которую можно почистить, отстегнув носик.

Тянет не так уж плохо. Пылесос создает поток воздуха 840 л/мин. По факту тянет неплохо, не в разы хуже, чем мой домашний Samsung.

Гаджет работает по циклоническому принципу (О_о). Эту фичу с пугающим названием в 90-х придумал Джеймс Дайсон , который сегодня толкает пылесосы по цене Айфонов.

По идее в корпусе есть 2 колбы, по которым воздух мчится по спирали и собирает мусор завихреньями в специальном отсеке на дне. После уборки его можно просто высыпать.

Заряжается и держит так себе. Официально пылесос работает 11 минут на полном баке и заправляется на доке за 16-18 ЧАСОВ. Звучит дико, но в жизни не настолько страшно.

Когда девайс работает от батарейки, мощность прямо зависит от заряда. Чем меньше, тем слабее.

99% времени гаджет в доке, я беру его с собой в тачку в сумке-переноске в поездки. На небольшую уборку его хватает, поэтому я не жалуюсь.

Результат более чем удовлетворительный

Тачку почистить можно. Постоянно хранить пылесос в тачке не лучшая идея. С ним есть шнур для прикуривателя, но он вывозит мощность бластера не на 100%. Поэтому такая штука должна стоять дома и навещать машину по случаю.

Кстати, в комплекте 5-ть насадок, но я их даже не пробовал. Мне с головой хватает стандартного носика.

10 способов, как еще использовать этот гаджет:

Получится убрать сахар, крупы и другой мелкий мусор на кухне

Можно собрать шерсть от животных, которые разбрасывают ее по квартире

Есть вариант убрать сухие остатки пищи, которые бросил на пол ребенок во время обеда

Получится собрать мусор, который принесли на обуви ваши гости

Если только что просверлили дырку в стенке, можно убрать все, что из нее высыпалось

Можно быстро пропылесосить кровать от крошек, если ночью ели в ней бутерброды

Получится собрать пепел с балкона, если ваши друзья решили устроить из него место для курения

Если ваша жена решила пересадить цветы и рассыпала землю, этот пылесос также поможет

Можно собрать рассыпанный стиральный порошок и любую другую сухую бытовую химию

Есть вариант даже убрать чистый наполнитель для туалета домашних животных, если они его высыпали

Словом, любой мелкий мусор дома пылесосу под силу. Основным средством для уборки он точно не станет, но сможет навести порядок в квартире в локальном масштабе.

Главное учитывать, что для влажной уборки нужен специальный пылесос. Такой как у меня не подойдет, любой мокрый мусор может повредить его.

Выбрать такую штуку очень просто, как это сделать

Во-первых, определитесь с типом автомобильного пылесоса. Они бывают для сухой и влажной уборки. Последний дороже и сложнее в обслуживании, но лучше убирает и справляется с мокрым мусором.

Во-вторых, посмотрите на дополнительные функции. Автомобильные пылесосы бывают со встроенной подсветкой, с турбощеткой и даже компрессором.

В-третьих, автомобильные пылесосы отличаются по типу питания. Есть те, которые используют только аккумулятор, есть модели для прикуривателя и комбинированные варианты (как у меня).

В-четвертых, посмотрите на тип фильтра, который используется пылесосом. У недорогих они непрактичные бумажные (такие быстро замазываются), а модели подороже отличаются циклоническими и водяными системами.

В-пятых, обязательно учитывайте мощность. Чем она выше, тем проще будет убраться в машине или использовать это устройство по непрямому назначению. Лучше всего смотрите на 80 Вт и выше.

В итоге: нужен автомобильный пылесос или нет?

Чтобы в комментах не кричали, что пиарю дикий неликвид, даже модель девайса писать не стану. Мне кажется, что все они плюс-минус одинаковые, и важнее всего концепция.

Я люблю чистоту, поэтому такая штука пришлась мне по душе. Она пригодится, если часто ездите на пляж или природу. Грязь с кузова не отмоет, но песок в салоне и багажнике соберет.

Более того, такой переносной пылесос в пару к обычному у меня дома уже становится незаменимым, и перечень сценариев его дополнительного применения можно продолжать очень долго.

Словом, свой главный гаджет на лето к началу августа я уже выбрал. А что у вас из последних открытий?