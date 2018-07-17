Ещё
Перечень услуг ФНС расширился в «Моих документах» Братеева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перечень услуг ФНС расширился в «Моих документах» Братеева 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Перечень услуг Федеральной налоговой службы в «Моих документах» района Братеево расширился. Об этом нашей редакции рассказали в пресс-службе многофункциональных центров в минувший понедельник, 16 июля.
Теперь в центрах госуслуг Москвы можно подать уведомление о земельном участке, чтобы оформить налоговый вычет. Для этого необходимо предоставить паспорт, уведомление, а также (при наличии) копию ИНН и учредительные документы.
Отмечается, что ранее такая услуга осуществлялась только в налоговых инспекциях, а сейчас москвичи могут обратиться в любой центр государственных услуг без привязки к месту жительства.
Напомним, в «Моих документах» также можно оформить ИНН, подать налоговую декларацию, получить сведения из ЕГРН, ЕГРИП, ЕГРЮЛ, зарегистрировать юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя.
Фото: портал мэра и правительства Москвы.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
О правилах выгула собак напомнили сотрудники музея-заповедника «Коломенское» Поликлиника №210 откроет «Шатер здоровья» Акция «Доброе дело» пройдет в библиотеке №150
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов29
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца101
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию272
США пригрозили России новыми санкциями108
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей71
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение