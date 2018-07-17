Перечень услуг ФНС расширился в «Моих документах» Братеева

Перечень услуг Федеральной налоговой службы в «Моих документах» района Братеево расширился. Об этом нашей редакции рассказали в пресс-службе многофункциональных центров в минувший понедельник, 16 июля.

Теперь в центрах госуслуг Москвы можно подать уведомление о земельном участке, чтобы оформить налоговый вычет. Для этого необходимо предоставить паспорт, уведомление, а также (при наличии) копию ИНН и учредительные документы.

Отмечается, что ранее такая услуга осуществлялась только в налоговых инспекциях, а сейчас москвичи могут обратиться в любой центр государственных услуг без привязки к месту жительства.

Напомним, в «Моих документах» также можно оформить ИНН, подать налоговую декларацию, получить сведения из ЕГРН, ЕГРИП, ЕГРЮЛ, зарегистрировать юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя.