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На заражённом АЧС предприятии выявили нарушения санитарных правил
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На заражённом АЧС предприятии выявили нарушения санитарных правил 

Клопс.Ru 1 час назад
В Калининграде на заражённом АЧС предприятии ООО «Откормочное» не соблюдались ветеринарно-санитарные правила и требования по хранению производственных отходов. Информация размещена на официальном сайте прокуратуры Калининградской области.
По данным ведомства, на предприятии несвоевременно мыли и дезинфицировали рабочий инвентарь. Дезинфекционный барьер на въезде комбината был обустроен с нарушениями, в производственном цехе специалисты выявили антисанитарию. Отходы хранились с нарушениями законодательства.
По данным природоохранной прокуратуры, нарушение ветеринарно-санитарных правил стало одной из причин вспышки АЧС на свиноводческом комбинате. ООО «Откормочное» и генерального директора предприятия оштрафовали на 129 тысяч рублей.
12 июля на ООО «Откормочное» в Калининграде выявили АЧС, введён карантин. Ранее вирус АЧС был выявлен в компании «Правдинское свинопроизводство». Производственная мощность комплекса оценивается в 180 000 — 190 000 убойных свиней в год. Позже стало известно, что на крупнейшей в области ферме погибло 11 тысяч свиней. О том, как АЧС повлияла на жизнь Правдинского округа, можно узнать в материале «Клопс».
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