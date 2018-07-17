По поручению главы региона в поселке имени Морозова проверили правомерность установки бетонного забора

Жители поселка имени Морозова дозвонились на «прямую линию» Александру Дрозденко , чтобы пожаловаться на бетонный забор, неожиданно «выросший» перед частным причалом.

Напомним, что еще на прошлой недели в поселке разгорелись нешуточные страсти вокруг установки бетонного забора на берегу Невы, на дороге ведущей к причалу, откуда туристы добираются на катерах в крепость Орешек. С помощью бетонных плит подрядчик якобы огородил участок будущих аварийных работ на трубопроводе. Но забыл предупредить об этом владельцев причала и администрацию района.

Александру Дрозденко на «прямую линию» в понедельник дозвонилась местная жительница и сообщила главе региона об установке забора. Губернатор внимательно выслушал активистку и попросил разобраться в сложившейся ситуации Администрацию Всеволожского района.