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По поручению главы региона в поселке имени Морозова проверили правомерность установки бетонного забора
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По поручению главы региона в поселке имени Морозова проверили правомерность установки бетонного забора 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Жители поселка имени Морозова дозвонились на «прямую линию» Александру Дрозденко, чтобы пожаловаться на бетонный забор, неожиданно «выросший» перед частным причалом.
Напомним, что еще на прошлой недели в поселке разгорелись нешуточные страсти вокруг установки бетонного забора на берегу Невы, на дороге ведущей к причалу, откуда туристы добираются на катерах в крепость Орешек. С помощью бетонных плит подрядчик якобы огородил участок будущих аварийных работ на трубопроводе. Но забыл предупредить об этом владельцев причала и администрацию района.
Александру Дрозденко на «прямую линию» в понедельник дозвонилась местная жительница и сообщила главе региона об установке забора. Губернатор внимательно выслушал активистку и попросил разобраться в сложившейся ситуации Администрацию Всеволожского района.
Сегодня, 17 июля, на место установки забора приехал заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» по общим вопросам Сергей Поляков, который отметил, что забор необходимо ликвидировать.
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