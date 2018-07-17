Госдума поддержала законопроект о введении штрафов для работодателей за нарушение режима труда водителей

Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект о введении штрафов для работодателей за нарушение режима отдыха и труда водителей.

«За нарушение установленного режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только лица, управляющего транспортным средством для перевозки грузов и/или пассажиров. Законопроектом устанавливается возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», — говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту законопроекта предлагается установить, что за несоблюдение установленного законодательством режима труда и отдыха водителей и за выпуск на линию транспорта без тахографа, с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям тахографом, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс. руб. ; на юрлиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб.