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ЦБ по итогам стресс-тестов может изменить требования к минимальному капиталу НПФ
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ЦБ по итогам стресс-тестов может изменить требования к минимальному капиталу НПФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. ЦБ в 2019 году по итогам анализа стресс-тестирования НПФ может рассмотреть вопрос об изменении требований к минимальному размеру собственных средств (капитала) НПФ (сейчас он в законе определен на уровне 150 млн руб., с 2020 года на уровне 200 млн руб.) Об этом сообщил на брифинге директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Кирилл Пронин.
"Возможно рассмотреть вопрос о снижении установленного требования к минимальному размеру собственных средств НПФ при сохранении требования о достаточности активов для исполнения обязательств по результатам стресс-тестов", — говорится в докладе ЦБ о пропорциональном регулировании некредитных финансовых организаций.
Рассмотрение этого вопроса будет возможно не ранее середины 2018 года, когда полноценно заработает инструмент стресс-тестов, отметил Пронин (стресс-тесты по пенсионным накоплениям обязательны с февраля 2018 года, с 1 января 2019 будут обязательны по пенсионным резервам).
"А может быть, мы придем к выводу о том, что нужно увеличить размер собственных средств, мы сейчас не говорим о том, что однозначно уменьшить", — отметил Пронин.
В ЦБ поступил ряд обращений от участников рынка, саморегулируемых организаций, с тем чтобы вернуться к вопросу об изменении минимального размера собственных средств, пояснил он. «Результаты стресс-тестирования напрямую влияют на то, какой капитал, собственные средства, должны быть у НПФ. В случае проблем с качеством и структурой активов возможно, для прохождения стресс-теста фонду придется принимать во внимание и наличие собственных средств», — отметил Пронин.
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