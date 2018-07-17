Быть или не быть: решают судьбу Новочеркасской ГРЭС

Судьбу Новочеркасской ГРЭС обсудили Торгово-промышленной палате представители холдинга-владельца, депутаты Госдумы и энергетики. В прошлом году Дмитрий Медведев дал поручение правительству страны разработать меры для эффективной работы угольных станций. Вопрос острый и наболевший, станция ГРЭС убыточна, но при этом необходима. Если закрыть этот объект, без тепла останется целый микрорайон Новочеркасска , а без работы около 3000 человек. К тому же ГРЭС работает на местном угле, что добавит проблем донской ветви отрасли.

Оттягивать решение вопроса некуда, по документам в 21-ом году у ГРЭС заканчивается контракт на генерацию энергии — и она должна быть выведена из эксплуатации. Но до того времени построить новую станцию, чтобы избежать дефицита электроэнергии, не получится, для этого нужно как минимум 36 месяцев, а сейчас осталось менее 2,5 лет до истечения срока контракта. Обсудили возможность строительства новой линии элетропередач 500 кВ из центра на юг. Но стоимость такого проекта выйдет еще больше.

Директор по работе на рынке электроэнергии ООО «Газпром энергохолдинг» Михаил Булыгин видит один экономически обоснованный выход из ситуации. «Создание равнозначных условий для таких подстанций, путём предоставления ей экономически обоснованного тарифа, который покрывал её условные постоянные затраты на мощность на период до 2026 года. А это время потратить на разработку замещающих мер, либо разработку плана переселения» — рассказал он журналистам ДОН24.

Заплатить в таком случае жителям Новочеркасска придется из своего кармана. Деньги включат в общий тариф для потребителей. Правда энергетики уверяют, что ощутимого скачка цен быть не должно.