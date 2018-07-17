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На набережной запретили нарушать тишину и покой
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На набережной запретили нарушать тишину и покой 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
На склонах амфитеатра парка Ватан и набережной реки Белая установлены таблички из светоотражающего материала, запрещающие нарушение тишины и покоя граждан
Новые таблички должны напомнить отдыхающим о тишине
С установлением жаркой погоды жителей многоквартирных домов микрорайона Телецентр стал беспокоить шум в позднее и ночное время, который доносился из парка Ватан, площади перед Конгресс-холлом и набережной реки Белая. Несмотря на позднее время некоторые отдыхающие громко слушали музыку, пели, нарушая тишину.
— Полицейские ночью стали проводить регулярные рейды, продлив график ночного патрулирования до четырех часов утра. Во время рейдов с любителями шумных посиделок проводятся профилактические беседы о недопустимости нарушения Закона о тишине, — рассказали в городской администрации.
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