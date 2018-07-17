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Чем больше, тем лучше: 6 звезд, которые не мыслят своей жизни без собак
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Чем больше, тем лучше: 6 звезд, которые не мыслят своей жизни без собак 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Кто-то измеряет счастье в деньгах и наградах, а для кого-то главным мерилом являются собаки, и чем их больше, тем лучше. Среди знаменитостей есть поклонники четвероногих, которые окружают себя настоящим собачьим войском. Чем больше, тем лучше: 6 звезд, которые не мыслят своей жизни без собакПэрис Хилтон Миниатюрные собаки были главным атрибутом Пэрис Хилтон во  времена её славы в нулевые. Мы еще помним, как наследница империи Hilton Worldwide, всюду появлялась
со своей любимицей чихуахуа Тинкербелл. За свою жизнь Тинкербелл пережила немало знаменательных моментов: стала лицом (мордой, если хотите) бренда Guess, оказалась жертвой похищения,
посетила множество светских мероприятий и вдохновила свою хозяйку на создание
коллекции украшений для собак. После смерти Тинкербелл Пэрис не осталась в  одиночестве. В отдельном собачьем доме у неё проживает еще 19 собак: от тех же  чихуахуа до померанских шпицев.
Майли Сайрус О любви Майли Сайрус к собакам среди её поклонников ходят
легенды. Когда погиб хаски певицы по кличке Флойд, она, не сумев сдержать
чувств, разрыдалась во время концерта. После смерти Флойда Майли взяла в дом  еще одну собаку, колли Эму. Майли хотела скрывать появление нового питомца от  поклонников, чтобы, по её словам, понять, как она сама относится к Эму. Как  показало время, новый питомец прижился у Майли. Сейчас у неё 7 собак, несколько
кошек и домашний мини-пиг Бабба Сью.
Селена Гомес
Селена Гомес еще одна поклонница собак, личная стая которой
насчитывает 6 питомцев. Всех своих собак Селена подобрала на улице или взяла в  приюте не смотря на их родословную и породу. Из-за частых разъездов певицы её  питомцы нередко остаются на попечении её матери Мэнди Корнетт, которая, как и  положено всем мамам, немного разбаловала их.
Дрю Бэрримор
Актриса Дрю Бэрримор тоже предпочитает брать питомцев из  приюта. Всего у Дрю четыре собаки, которые помогли пережить ей развод с третьим
мужем Уиллом Копелманом, и принимают активное участие в воспитание её дочерей.
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт в те далекие времена, когда были
мужем и женой, считали, что детей и собак много не бывает. Всего у пары 6 детей
и 5 собак: ротвейлер Дасти, дворняга, которого подобрали на улице, 2 мопса и  звезда журнала GQ бульдог Жак. Интересно, будет ли пара делить опеку над  собаками также, как и опеку над детьми.
Жизель Бундхен
Жизель Бундхен и её муж футболист Том Брэди спасли жизнь и  дали дом трем уличным собакам. Первой собакой был метис питбуля и дворняги по кличке Луа,
после они подобрали на улице бигля Скуби, который снялся в рекламе UGG, а последним стал пес  неизвестной породы Флаффи. По словам Жизель, собаки стали полноценными членами их семьи и не пропускают ни одного матча Тома Брэди.
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