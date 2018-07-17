В Металлоинвесте подвели итоги Корпоративной научно-технической конференции

Определены победители научно-технической конференции молодых специалистов Металлоинвеста 2018 года. В этом году свои проекты представили металлурги ОЭМК и Уральской Стали.

Научно-техническая конференция Металлоинвеста проводится с 2008 года попеременно в горнорудном и металлургическом сегментах и является уникальной возможностью для молодых работников компании предложить идеи по повышению эффективности производства и реализовать рационализаторские способности, заявить о себе.

«За годы проведения программы общий уровень проектов стал значительно выше. Работы выполняются на достойном профессионально-промышленном уровне с включением серьезных научных элементов, — подчеркнула начальник управления обучения и развития персонала УК «Металлоинвест» Елена Зимина . Радует, что интерес к рационализаторской деятельности у нашей молодежи не остывает. Наряду с решением технических задач НТК способствует развитию творческого потенциала молодых работников, помогает реализовать себя, сделать первые шаги по карьерной лестнице. Наиболее проработанные и экономически обоснованные новаторские идеи включаются в программу перспективного развития Металлоинвеста».

Прежде чем выйти в финал корпоративной НТК, все проекты участников прошли внутренний отбор на своих предприятиях. На суд экспертного совета, в который вошел профессорско-преподавательский состав Старооскольского технологического института МИСиС, было представлено 22 работы. В первую очередь учитывались экономический эффект предложения, актуальность проблемы, стратегическая значимость для компании и патентоспособность.

В итоге лучшим был признан научно-технический проект мастера электросталеплавильного цеха Уральской Стали Евгения Павлушина по разработке комплекса мер для повышения стойкости сталеразливочных ковшей. Рационализатор отмечен премией в 50 тысяч рублей.

«Моя работа посвящена повышению стойкости сталеразливочных ковшей для снижения себестоимости металла, — рассказал Евгений Павлушин. — Большая роль здесь отводится мерам по снижению затрат на огнеупорные изделия. В частности, это замена продувочных блоков и внедрение отбойных плит, снижающих износ огнеупоров во время выпуска металла из печи. Меры довольно просты в реализации и эффективны».

Второе призовое место и премия в 40 тысяч рублей присуждены инженеру-программисту управления автоматизации ОЭМК Андрею Фомину . В своем проекте он предложил внедрить в первом сортопрокатном цехе современную автоматическую систему управления печью нагрева.

«Главная суть системы в том, что вмешательство человека минимально. Автоматика — точнее. Лучше качество металла, нет человеческих ошибок, повышается точность управления и регулирования, — отметил Андрей Фомин. — На конференции такого высокого уровня участвую впервые. Второе место — отличный результат. Буду стремиться выше».

Еще один представитель ОЭМК— ведущий инженер по подготовке производства сортопрокатного цеха №2 Сергей Жеглов завоевал третье место и премию 30 тысяч рублей. На корпоративную научно-техническую конференцию он представил модель программного обеспечения (ПО) для определения влияния натяжения на энергосиловые параметры прокатки в черновой группе стана 350.

«С помощью ПО идет сбор статистических данных для сравнения с фактическими цифрами, что обычно невозможно сделать в условиях непрерывного производства, — поделился подробностями Сергей Жеглов. — Модель помогает проанализировать данные, и буквально за месяц опытов я увидел реальные улучшения. Экономия электроэнергии может составить несколько миллионов рублей в месяц. Конечно, проект не получился бы без моих руководителей, которые мне помогали».

Победителей ожидает серьёзная и ответственная работа по реализации научных решений на своих предприятиях. Полученный опыт взаимодействия с НИТУ МИСиС будет способствовать совершенствованию системы подготовки специалистов для предприятий компании «Металлоинвест».