Свердловский парламент сказал «да» новой жизни «Горы белой» 

Сегодня на заседании заксобрания Свердловской области был одобрен законопроект, направленный на создание нового туристического кластера «Гора белая».
«ФедералПресс» напоминает, что создать туристический кластер на базе горы Белой было решено еще в феврале, а в апреле губернатору Евгению Куйвашеву была представлена концепция комплекса. Она предусматривает превращение Белой в полноценный курорт и строительство вокруг нее отелей, спа и других туристических объектов.
Также на территории планируется создать льготные налоговые условия для среднего и малого бизнеса, связанного с туризмом, спортом и отдыхом.
По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, в первую очередь предстоит отобрать управляющую компанию. «Согласно законопроекту, на начальном этапе планируется осуществить отбор управляющей компании туристско-рекреационного кластера среди организаций, заключивших соглашения не менее чем с пятью потенциальными резидентами и имеющими концепцию развития кластера», — сказала Казакова.
После этого начнется подбор резидентов. Им может стать организация, относящаяся к субъектам МСП и соответствующая следующим критериям: ранее она реализовывала инвестиционные проекты стоимостью не менее пяти миллионов рублей; осуществляет один или несколько видов экономической деятельности в сфере туризма; создает постоянные рабочие места.
Каждый, кто получит статус резидента, сможет пользоваться налоговыми льготами.
«Создание кластера станет важным и масштабным проектом в сфере туризма, развития Нижнего Тагила и Горнозаводской агломерации, а также стимулом для нашего малого и среднего бизнеса», — отметила председатель комитета Законодательного собрания по молодежной политике развитию физкультуры, спорта и туризма Елена Чечунова.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин