Собянин поделился на Московском урбанфоруме опытом преобразования городской среды

Пленарное заседание началось с выступления мэра Москвы Сергея Собянина — его получасовая искренняя речь была больше похожа на лекцию, которую полный народа зал на полторы тысячи с лишним мест слушал в тишине. Градоначальник рассказал, как за последние годы изменилась Москва и с какими вызовами пришлось столкнуться во время реформирования городской среды.

Вспомнил свой опыт работы на севере страны, как во время индустриального развития города строились заводы, а жилая среда была просто дополнением к ним. В постсоветский период мегаполисы превратились в площадки для получения прибыли девелоперами, в города для автомобилей. Оба этих пути оказались дорогами в никуда, и семь лет назад Москва встала на пороге транспортного коллапса. Городское же пространство вокруг было недружелюбным и даже агрессивным.

"Можно было ничего не делать и положиться на инерционное развитие, можно было менять город медленно, — говорил мэр. — Но с учетом того, что Москва сильно отстала от других городов, это привело бы к еще большему ее отставанию. Прогрессивные же города мира уже работали не для заводов и машин, не для абстрактной экономики, а для человека. Оказалось, что главным капиталом мира являются именно люди с их талантами, способностями и возможностями изобретать".

Собянин напомнил, что за последние годы в Москве появились пространства, известные на весь мир. К примеру, благодаря чемпионату мира по футболу вся планета узнала о Никольской улице, которая стала неофициальной фан-зоной болельщиков. Но как она выглядела еще в 2013 году? Собянин показал фотографии — мрачная узкая улочка, с двух сторон заставленная автомобилями, между которыми зигзагами пробираются пешеходы. Разве могла бы она стать такой популярной тогда? «И Никольская улица, и Биржевая площадь, и другие преобразившиеся места выдержали испытание мундиалем, когда миллионы людей приехали в Москву, — отметил мэр. — Город образца 2010 года этого бы не перенес».

И таких примеров, как Никольская улица — масса, подчеркнул глава города. Взять хотя бы «Зарядье», где проходит урбанфорум. Вместо уникального парка здесь должен был появиться квартал элитной недвижимости, куда рядовые горожане вряд ли бы получили доступ. А сегодня с комплиментов в адрес «Зарядья» свою речь начинают многие эксперты в области урбанистики со всего мира — они отмечают, что это пространство мирового уровня, с которого стоит брать пример многим другим городам.

Но реформы в Москве не ограничились одним благоустройством, подчеркнул глава города, изменения коснулись общественного транспорта, сферы государственных услуг, торговли и многих других отраслей городского хозяйства.

Напомню, урбанфорум продлится до конца недели. Урбанистам предстоит обсудить успехи, неудачи и вызовы, через которые проходит Москва и другие мегаполисы мира. Помимо профессиональной, деловой части у конгресса есть и обширный фестивальный раздел. В его рамках пройдут открытые лекции, выставки, спектакли, кинопоказы и другие активности, гостями которых смогут стать все желающие.

Подробности можно посмотреть на сайте mosurbanforum.ru.