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Социальная служба помогла жителям Преображенского в жаркие дни лета
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Социальная служба помогла жителям Преображенского в жаркие дни лета 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Для пожилых жителей района работают «комнаты прохлады». Найти их можно по адресам 1-й Зборовский пер., д. 11, Халтуринская ул., д. 18 и Большая Черкизовская ул., д. 3, корп. 2.
Все пункты комфортного отдыха организованы филиалом «Преображенский» ГБУ ТЦСО «Сокольники». Подобные места, где поддерживается благоприятный температурный режим и микроклимат, созданы и во всех других районных подразделениях центра социального обслуживания: Соколиной горе, Богородском, Сокольниках и Метрогородке.
Организация «комнат прохлады» — общегородская инициатива, осуществляемая ежегодно. Впервые такие пункты помощи при жаре были созданы летом 2010 года, во время аномально высоких температур и повышенного содержания воды и дымовых частиц в московском воздухе.
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