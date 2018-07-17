Социальная служба помогла жителям Преображенского в жаркие дни лета

Для пожилых жителей района работают «комнаты прохлады». Найти их можно по адресам 1-й Зборовский пер., д. 11, Халтуринская ул., д. 18 и Большая Черкизовская ул., д. 3, корп. 2.

Все пункты комфортного отдыха организованы филиалом «Преображенский» ГБУ ТЦСО «Сокольники». Подобные места, где поддерживается благоприятный температурный режим и микроклимат, созданы и во всех других районных подразделениях центра социального обслуживания: Соколиной горе, Богородском , Сокольниках и Метрогородке.

Организация «комнат прохлады» — общегородская инициатива, осуществляемая ежегодно. Впервые такие пункты помощи при жаре были созданы летом 2010 года, во время аномально высоких температур и повышенного содержания воды и дымовых частиц в московском воздухе.