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В Преображенском работает система видеонаблюдения
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В Преображенском работает система видеонаблюдения 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
На портале открытых данных можно ознакомиться с информацией о технической составляющей видеосистемы, географии размещения камер во дворах, образцами зон обзора каждой камеры.
Видеонаблюдение предназначено для помощи правоохранительным органам в их работе. В городскую систему видеофиксации входят сто тридцать семь камер, из которых в Восточном округе расположено около трех тысяч. Полученный материал отправляется в единый центр хранения и обработки информации, где остается доступен в течение месяца, после чего стирается и замещается новым.
В случае чрезвычайного происшествия и необходимости получения копии видеозаписи нужно оставить заявку по телефону горячей линии 8-495-587-00-02 и передать в правоохранительные органы номер забронированной заявки.
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