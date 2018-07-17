В Преображенском работает система видеонаблюдения

На портале открытых данных можно ознакомиться с информацией о технической составляющей видеосистемы, географии размещения камер во дворах, образцами зон обзора каждой камеры.

Видеонаблюдение предназначено для помощи правоохранительным органам в их работе. В городскую систему видеофиксации входят сто тридцать семь камер, из которых в Восточном округе расположено около трех тысяч. Полученный материал отправляется в единый центр хранения и обработки информации, где остается доступен в течение месяца, после чего стирается и замещается новым.

В случае чрезвычайного происшествия и необходимости получения копии видеозаписи нужно оставить заявку по телефону горячей линии 8-495-587-00-02 и передать в правоохранительные органы номер забронированной заявки.