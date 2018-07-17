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Внесен законопроект о безвизовом въезде в Россию для иностранных болельщиков
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Внесен законопроект о безвизовом въезде в Россию для иностранных болельщиков 

duma.gov.ru 1 час назад
Фото: duma.gov.ru
«Сегодня мы внесли такой законопроект, он будет рассмотрен в приоритетном порядке», — сказал Вячеслав Володин. Об этом Председатель ГД сообщил «Интерфаксу».
Закон «О подготовке и проведении в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» дополняется нормой, согласно которой в период до 31 декабря 2018 года включительно въезд в Россию и выезд из России иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, «осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, полученной такими гражданами и лицами без гражданства до или после в течение периода проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».
Ранее Вячеслав Володин отмечал, что «мы однозначно сделаем все, чтобы быстрее [данный законопроект] принять».
Как уточняется в пояснительной записке, принятие этого закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета.
Вместе с Вячеславом Володиным законопроект подписали лидеры всех четырех фракций — Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Неверов и Сергей Миронов, а также Александр Жуков, Иван Мельников, Игорь Лебедев, Михаил Дегтярев, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Леонид Калашников.
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