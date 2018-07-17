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Работы по обновлению дворов ведутся по графику
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Работы по обновлению дворов ведутся по графику 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Среди пятидесяти придомовых территорий, запланированных к благоустройству, три были выбраны жителями района с помощью портала «Активный гражданин».
Преображенцами были отмечены детские площадки на Халтуринской улице, рядом с домами № 13 и 18, и возле дома № 2, корпус 9 по Открытому шоссе. В данный момент наиболее активные восстановительные работы ведутся на площадке у дома № 13 по Халтуринской улице. На остальных объектах завершен начальный этап благоустройства, оставшиеся действия осуществляются в соответствии с утвержденным графиком.
Также ведутся работы на остальных объектах, выбранных для обновления. К примеру, во дворе дома № 2, корпус 1 по Преображенской улице ведется подготовка к будущему ремонту, убираются малые архитектурные формы. В процессе восстановления их заменят новыми.
Пятнадцать дворов, на которых в рамках программы запланированы работы по благоустройству, уже сданы в эксплуатацию. В приемке и проверке качества работ приняли участие депутаты МО Преображенское.
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