Работы по обновлению дворов ведутся по графику

Среди пятидесяти придомовых территорий, запланированных к благоустройству, три были выбраны жителями района с помощью портала «Активный гражданин».

Преображенцами были отмечены детские площадки на Халтуринской улице, рядом с домами № 13 и 18, и возле дома № 2, корпус 9 по Открытому шоссе. В данный момент наиболее активные восстановительные работы ведутся на площадке у дома № 13 по Халтуринской улице. На остальных объектах завершен начальный этап благоустройства, оставшиеся действия осуществляются в соответствии с утвержденным графиком.

Также ведутся работы на остальных объектах, выбранных для обновления. К примеру, во дворе дома № 2, корпус 1 по Преображенской улице ведется подготовка к будущему ремонту, убираются малые архитектурные формы. В процессе восстановления их заменят новыми.

Пятнадцать дворов, на которых в рамках программы запланированы работы по благоустройству, уже сданы в эксплуатацию. В приемке и проверке качества работ приняли участие депутаты МО Преображенское.