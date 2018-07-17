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В Петербурге директор ЖКС оштрафовали за обрушение балкона
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В Петербурге директор ЖКС оштрафовали за обрушение балкона 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге нашли виновника в обрушении балкона на Шкиперском, пишет городская Прокуратура.
Балкон обрушился в одном из многоквартирных домов Василеостровского района. После инцидента прокуратура проверила, как Жилкомсервис №1 управляет этим зданием.
Оказалось, что управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание общего имущества. Это привело к аварийному состоянию несущих конструкций и ослаблению крепления балкона.
По результатам проверки, в отношении ответственного должностного лица ЖКС возбуждено дело об административном правонарушении. Он должен заплатить штраф в размере 50 тысяч.
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