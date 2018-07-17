В Петербурге директор ЖКС оштрафовали за обрушение балкона

Балкон обрушился в одном из многоквартирных домов Василеостровского района. После инцидента прокуратура проверила, как Жилкомсервис №1 управляет этим зданием.

Оказалось, что управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание общего имущества. Это привело к аварийному состоянию несущих конструкций и ослаблению крепления балкона.

По результатам проверки, в отношении ответственного должностного лица ЖКС возбуждено дело об административном правонарушении. Он должен заплатить штраф в размере 50 тысяч.