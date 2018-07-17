Госдума одобрила проект по замене военных кафедр в ВУЗах 

ТК «Звезда»: последние новости

В Шанхайский рейтинг лучших вузов вошли 17 университетов из России

АвтоВАЗ снял с производства одну из моделей Lada

Уникальные архивные кадры жизни тех, кто сражался за Родину в рядах партизанских отрядов