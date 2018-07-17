Госдума одобрила проект по замене военных кафедр в ВУЗах 

Такая форма подготовки должна существенно повысить качество военного образования.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о замене военных кафедр в ВУЗах специальными центрами. Сейчас в университетах действует несколько форм подготовки военных специалистов. Их обучают на кафедрах, в специальных военных центрах и на факультетах военного обучения. В последних готовят офицеров запаса, старшин и т.д.
Данный законопроект позволит объединить все эти формы обучения и как предполагает Минобороны, в итоге существенно повысить качество военного образования.
Проект закона рассмотрели и одобрили на заседании Правительства 30 мая.