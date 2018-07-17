Ещё
Госдума одобрила проект по замене военных кафедр в ВУЗах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума одобрила проект по замене военных кафедр в ВУЗах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Такая форма подготовки должна существенно повысить качество военного образования.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о замене военных кафедр в ВУЗах специальными центрами. Сейчас в университетах действует несколько форм подготовки военных специалистов. Их обучают на кафедрах, в специальных военных центрах и на факультетах военного обучения. В последних готовят офицеров запаса, старшин и т.д.
Данный законопроект позволит объединить все эти формы обучения и как предполагает Минобороны, в итоге существенно повысить качество военного образования.
Проект закона рассмотрели и одобрили на заседании Правительства 30 мая.
ТК «Звезда»: последние новости
В Шанхайский рейтинг лучших вузов вошли 17 университетов из России АвтоВАЗ снял с производства одну из моделей Lada Уникальные архивные кадры жизни тех, кто сражался за Родину в рядах партизанских отрядов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде161
Тест: Выжили бы вы в царской России?30
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа26
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17354
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение