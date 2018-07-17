Банк России не будет раскрывать риск-профили некредитных финансовых организаций

"Мы не хотим, чтобы компании пытались на них ориентироваться, чтобы подстраивались под ту или иную группу", — сообщила она.

"Мы считаем, что если компания правильно рассчитывает риски, то она это делает приблизительно так же, как мы. Риск-профиль будет влиять в первую очередь на то, с какой периодичностью мы будем общаться с этой организацией. На мой взгляд, ничего критичного не происходит, если компания объявила риск несколько меньше. Она может поинтересоваться у Банка России, чем обосновано повышенное внимание, и тогда мы сможем сравнить наши подходы в оценке рисков. При адекватной оценке наша оценка совпадет. Если есть риск финансовой устойчивости, то, думаю, компания это понимает даже лучше, чем мы", — добавила Шишлянникова.

Банк России во вторник опубликовал консультативный доклад, в котором описаны новые подходы к пропорциональному регулированию и риск-ориентированному надзору. В настоящий момент регулирование большинства НФО в той или иной степени уже носит пропорциональный характер, сообщил ЦБ.

Основой такого регулирования является риск-ориентированный подход, то есть зависимость объема регуляторных требований от объема рисков, принимаемых НФО. Уровень риска определяется двумя факторами: видом операций, которые совершает организация (качественный критерий), и объемом таких операций (количественный критерий). В соответствии с данными критериями определяется риск-профиль НФО. На основе этих принципов Банк России планирует поделить НФО на три категории: системно значимые и крупные, средние, а также малые.