Ремонт самых плохих дорог в России оценили в 11 трлн рублей

Минтранс обнародовал подробности нацпроекта ремонта региональных и муниципальных дорог, на который выделят 11 трлн рублей. В настоящее время документ находится на стадии доработки.

В течение шести лет будут удвоены расходы на строительство и обустройство дорог, суммарные затраты оценены в 11 трлн рублей, заявил ходе заседания думского комитета по транспорту глава Минтранса РФ Евгений Дитрих . Основную часть этой суммы поделят между 40 регионами с самым плохими дорогами, уточняет «Коммерсантъ».

На сегодняшний день из 511 тыс. километром региональных и муниципальных дорог лишь 43% соответствуют нормативам. Согласно майскому указу Владимира Путина , к 2024 году этот показатель должен достигнуть 50% — таким образом, нужно отремонтировать 40 тыс. километров дорог в рамках основного федерального проекта «Дорожная сеть».

По 625 млн рублей получат 40 агломераций с населением более 100–300 тыс. человек в рамках другого федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Эти деньги выделены на то, чтобы стандартам соответствовали 85% дорог в небольших городах. Дитрих добавил, что вместе с тем планируется улучшить сообщение между крупными агломерациями за счет строительства 33 новых мостов, 29 обходов городов и 514 путепроводов через железные дороги.

Средства в дорожные фонды, напомним, поступают с акцизов, увеличение которых позволит регионам получить порядка 1,5–1,7 трлн руб. в течение шести лет. Однако эти деньги нельзя тратить на проекты, не касающиеся непосредственно ремонта дорог. К таким, например, относится «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», за который отвечает МВД . Последний предполагает установку около 10 тыс. новых дорожных камер. На эти проекты будут запрошены дополнительные средства из федерального бюджета, подчеркнул глава Минтранса.

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