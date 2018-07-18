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Ремонт самых плохих дорог в России оценили в 11 трлн рублей
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Ремонт самых плохих дорог в России оценили в 11 трлн рублей 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Минтранс обнародовал подробности нацпроекта ремонта региональных и муниципальных дорог, на который выделят 11 трлн рублей. В настоящее время документ находится на стадии доработки.
В течение шести лет будут удвоены расходы на строительство и обустройство дорог, суммарные затраты оценены в 11 трлн рублей, заявил ходе заседания думского комитета по транспорту глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. Основную часть этой суммы поделят между 40 регионами с самым плохими дорогами, уточняет «Коммерсантъ».
На сегодняшний день из 511 тыс. километром региональных и муниципальных дорог лишь 43% соответствуют нормативам. Согласно майскому указу Владимира Путина, к 2024 году этот показатель должен достигнуть 50% — таким образом, нужно отремонтировать 40 тыс. километров дорог в рамках основного федерального проекта «Дорожная сеть».
По 625 млн рублей получат 40 агломераций с населением более 100–300 тыс. человек в рамках другого федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Эти деньги выделены на то, чтобы стандартам соответствовали 85% дорог в небольших городах. Дитрих добавил, что вместе с тем планируется улучшить сообщение между крупными агломерациями за счет строительства 33 новых мостов, 29 обходов городов и 514 путепроводов через железные дороги.
Средства в дорожные фонды, напомним, поступают с акцизов, увеличение которых позволит регионам получить порядка 1,5–1,7 трлн руб. в течение шести лет. Однако эти деньги нельзя тратить на проекты, не касающиеся непосредственно ремонта дорог. К таким, например, относится «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», за который отвечает МВД. Последний предполагает установку около 10 тыс. новых дорожных камер. На эти проекты будут запрошены дополнительные средства из федерального бюджета, подчеркнул глава Минтранса.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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