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В Красноярске проверят систему оповещения
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В Красноярске проверят систему оповещения 

АиФ Красноярск 49 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
18 июля, с 16.50 до 18.00 главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярска проведёт техническую проверку системы оповещения и информирования населения краевого центра с задействованием локальных систем оповещения на предприятиях: фабрика мороженого «Славица», Красноярская ТЭЦ-3, Химический комбинат «Енисей» и передачей речевого сообщения для населения по эфирному радио— и телевизионному вещанию.
Услышав учебный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в районе вышеуказанных предприятий города и, прослушав речевое сообщение, просьба никаких действий не предпринимать и отнестись с пониманием к необходимости технической проверки системы оповещения города.
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