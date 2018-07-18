В Красноярске проверят систему оповещения

18 июля, с 16.50 до 18.00 главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярска проведёт техническую проверку системы оповещения и информирования населения краевого центра с задействованием локальных систем оповещения на предприятиях: фабрика мороженого «Славица», Красноярская ТЭЦ-3, Химический комбинат «Енисей» и передачей речевого сообщения для населения по эфирному радио— и телевизионному вещанию.

Услышав учебный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в районе вышеуказанных предприятий города и, прослушав речевое сообщение, просьба никаких действий не предпринимать и отнестись с пониманием к необходимости технической проверки системы оповещения города.