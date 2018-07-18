Туристку из Англии пронзило пляжным зонтом

67-летняя Маргарет Рейнольдс отдыхала на пляже штата Нью-Джерси, когда в нее неожиданно влетел пляжный зонт и пронзил ей лодыжку. Об этом сообщило издание The Independent.

По словам очевидцев, зонт не принадлежал Маргарет, он прилетел с другого конца пляжа, унесенный сильным порывом ветра. Чтобы отвезти пострадавшую в скорую, пришлось перерезать основание зонта болторезом, сообщает местный шериф Томми Бойд.

Этой женщине проткнуло ногу в 5 метрах от меня. Из-за сильного ветра над пляжем летала пара зонтов. Один летал куда-то из стороны в сторону, а второй прилетел ПРЯМО ЕЙ В НОГУ! На ее месте мог быть я! — описывает несчастный случай в своем Instagram пользователь Ricky Z.