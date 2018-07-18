Ещё
Туристку из Англии пронзило пляжным зонтом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристку из Англии пронзило пляжным зонтом 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
67-летняя Маргарет Рейнольдс отдыхала на пляже штата Нью-Джерси, когда в нее неожиданно влетел пляжный зонт и пронзил ей лодыжку. Об этом сообщило издание The Independent.
По словам очевидцев, зонт не принадлежал Маргарет, он прилетел с другого конца пляжа, унесенный сильным порывом ветра. Чтобы отвезти пострадавшую в скорую, пришлось перерезать основание зонта болторезом, сообщает местный шериф Томми Бойд.
Этой женщине проткнуло ногу в 5 метрах от меня. Из-за сильного ветра над пляжем летала пара зонтов. Один летал куда-то из стороны в сторону, а второй прилетел ПРЯМО ЕЙ В НОГУ! На ее месте мог быть я! — описывает несчастный случай в своем Instagram пользователь Ricky Z.
The Independent связалось с больницей, в которую поместили Маргарет Рейнольдс. Однако врачи утверждают, что о состоянии пациентки говорить пока рано.
Пятый канал: последние новости
Видео с ублажающей себя Сербякиной попало в сеть Закон о дополнительном выходном принят в первом чтении Неуправляемый трамвай устроил ДТП в центре Екатеринбурга — кадры с места
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной96
В Москве введен план «Перехват»152
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры94
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии373
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение