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Летящий зонт пронзил ногу пожилой туристке на пляже в Нью-Джерси
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Летящий зонт пронзил ногу пожилой туристке на пляже в Нью-Джерси 

Газета.Ru 20 минут назад
На одном из пляжей Нью-Джерси пожилая британская туристка пострадала от зонта. В 67-летнюю женщину влетел пляжный зонт и пронзил ей лодыжку, передает ФАН.
Жительница Лондона Маргарет Рейнольдс прогуливалась по побережью Атлантического океана, когда сильным порывом ветра из земли вырвало один из пляжных зонтов. Наконечник зонта врезался в ногу женщины настолько сильно, что пробил ее насквозь.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции и спасатели. Однако чтобы госпитализировать женщину, пришлось вызывать пожарных, чтобы они перерезали основание зонта болторезом.
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