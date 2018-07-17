Прокуратура нашла нарушения на предприятии, где произошла вспышка АЧС 

Природоохранная прокуратура выявила нарушения ветеринарно-санитарных правил на предприятии ООО «Откормочное», где был выявлен вирус АЧС. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По данным прокуратуры, на предприятии своевременно не проводилась мойка и дезинфекция рабочего инвентаря, хранение отходов производства допускалось с нарушением установленных требований. Нарушения также были выявлены при обустройстве дезинфекционного барьера, расположенного при въезде на предприятие, неудовлетворительным оказалось и санитарное состояние производственного цеха. Прокуратура вынесла постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 8.2, 10.8 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых ООО «Откормочное» и генеральный директор организации оштрафованы на 100 тысяч рублей и 15 тысяч рублей (юридическое лицо) и 4 тысячи и 10 тысяч рублей (генеральный директор). Помимо этого, межрайонной природоохранной прокуратурой было внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные в ходе проверки нарушения устранены, а виновные лица приказом генерального директора общества привлечены к дисциплинарной ответственности. Напомним, ранее стало известно, что на территории ООО «Откормочное», которое расположено в Калининграде, была зафиксирована вспышка АЧС. Предприятие специализируется на убое и хранении свиней. Там сейчас введен карантин, который продлится до 11 августа. Представители компании от комментариев отказались, сославшись на то, что директор предприятия сейчас находится за пределами области.
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