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Фестиваль «Улыбка, спорт, здоровье — нам в жизни ценное подспорье!» пройдет в СВАО
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Фестиваль «Улыбка, спорт, здоровье — нам в жизни ценное подспорье!» пройдет в СВАО 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В рамках проекта «Московское долголетие» в сквере по Олонецкому проезду на северо-востоке столицы 25 июля пройдет фестиваль для людей старшего поколения «Улыбка, спорт, здоровье — нам в жизни ценное подспорье!». Об этом сообщили в префектуре СВАО.
— Все желающие смогут принять участие в фестивале на различных площадках: цигун, ритмика на стульях, лыжи, вышибалы, «веселые старты», брейн-ринг, а также поучаствовать в танцевальном флешмобе в русском стиле, — уточнили в префектуре округа.
Всех желающих будут ждать в сквере по Олонецкому проезду, который расположен по адресу: ул. Сухонская, д. 9-11. Мероприятие пройдет с 16.00 до 18.00. Вход свободный. (ео)
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