Фестиваль «Улыбка, спорт, здоровье — нам в жизни ценное подспорье!» пройдет в СВАО

В рамках проекта «Московское долголетие» в сквере по Олонецкому проезду на северо-востоке столицы 25 июля пройдет фестиваль для людей старшего поколения «Улыбка, спорт, здоровье — нам в жизни ценное подспорье!». Об этом сообщили в префектуре СВАО.

— Все желающие смогут принять участие в фестивале на различных площадках: цигун, ритмика на стульях, лыжи, вышибалы, «веселые старты», брейн-ринг, а также поучаствовать в танцевальном флешмобе в русском стиле, — уточнили в префектуре округа.

Всех желающих будут ждать в сквере по Олонецкому проезду, который расположен по адресу: ул. Сухонская, д. 9-11. Мероприятие пройдет с 16.00 до 18.00. Вход свободный. (ео)