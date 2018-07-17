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Праздники двора организованы по четвергам в Лианозове
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Праздники двора организованы по четвергам в Лианозове 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Для пенсионеров района Лианозово каждый четверг проходят праздники двора в рамках пилотного проекта «Московское долголетие». На бесплатные мероприятия приглашают всех желающих. Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания филиала «Лианозово» ТЦСО «Бибирево» Олеся Кульгина.
— Ближайший праздник двора пройдет 19 июля в 17.00 по адресу ул. Череповецкая, д. 24. Для пенсионеров проведут мастер-класс по общей физической подготовке, — уточнила Олеся Кульгина.
Напомним, чтобы присоединиться к проекту «Московское долголетие», необходимо зарегистрироваться в районном центре соцобслуживания по адресу: улица Новгородская, дом 32. Телефон ЦСО: 8 (499) 909-77-22. (ео)
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