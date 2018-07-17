У дольщиков Urban Group начали принимать документы

Три центра приема документов от дольщиков Urban Group развернуты в Подмосковье . В них можно подать документы для включения соинвесторов в реестр требований о передаче жилых помещений.

Один центр работает в городе Видное , на улице Святослава Рихтера в офисе продаж Urban Group. Здесь принимают документы от дольщиков жилых комплексов «Видный город» и «Лайково». Второй центр находится в Красногорске по адресу: микрорайон Опалиха, улица Фруктовая, д. 69. В этом центре ждут дольщиков жилых комплексов «Опалиха О3» и «Лесобережный». И третий центр расположен в Химках , на улице Германа Титова, д. 2 стр. 5 — он принимает соинвесторов жилых комплексов «Солнечная система» и «Митино О2».

Поскольку дольщиков у Urban Group было много, на прием документов лучше предварительно записаться, позвонив на «горячую линию» Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства: 8-800-700-72-14. На сайте Фонда также размещена памятка о том комплекте документов, который дольщики должны привести в центр. Это оригинал и копия паспорта (первая страница + страница с пропиской), оригинал и копия договора долевого участия в строительстве (со всеми дополнительными соглашениями и приложениями), оригиналы и копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты по договору, либо кредитные договоры, заявление о включении в реестр требований о передаче жилых помещений.