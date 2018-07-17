Пляжи популярного у россиян курорта затопило цунами

Полутораметровое цунами обрушилось на пляжи островов Майорка и Менорка в Испании . Видео с места происшествия публикует Metro.

На кадрах видно, что в результате стихийного бедствия многие бары и террасы оказались затопленными, прибрежные дороги покрыты водой. Также на видео попали местные жители, которые пытаются спасти свои лодки.

По данным издания, мощный поток воды порвал веревки, которыми был привязан исторический парусник, используемый правительством Майорки. Его унесло в море и морякам пришлось возвращать его обратно в порт. При этом отмечается, что никто из местных жителей и туристов не пострадал, так как цунами обрушилось на острова рано утром, еще до того, как отдыхающие приходят на пляж.

В мае власти Пальмы, столицы испанского острова Майорка, решили начать борьбу с пьяными туристами и их развлечениями. Туристов, которые будут непристойно и шумно веселиться, ожидает штраф в размере до трех тысяч евро, а местным барам, продающим алкоголь после официального прекращения работы, грозит закрытие.