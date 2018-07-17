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21 июля состоится веломарафон «Муста-Тунтури»-2018
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21 июля состоится веломарафон «Муста-Тунтури»-2018 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Сегодня в Комитете по физической культуре и спорту Мурманской области состоялась пресс-конференция по организации и проведению самого северного в мире велопробега «Муста-Тунтури»-2018.
Данный велопробег проходит уже в 5 раз. Место проведения — в районе хребта Муста-Тунтури (п-ов Средний) — самой северной точки фронта Второй мировой войны и уникального природного заповедника.
Веломарафон «Муста-Тунтури» является самым зрелищным этапом ежегодного кубка веломарафонов Мурманской области в 2018 году.
Основная дистанция веломарафона (100 км) — сложная трасса с перепадами высот, каменистыми грядами и бродами по полуострову Средний через хребет Муста-Тунтури. Так же в этом году организаторами впервые введены дистанции-спутники для любителей (40 км) и для новичков (20 км). На дистанциях — спутниках каждый желающий сможет попробовать свои силы в приодолении природных препятствий, и, возможно, в следующем году заявиться на более серьезную дистанцию. Преодолеть самую сложную трассу в 100 км в этом году заявилось 86 человек.
Всего в 2018 году испытать себя на прочность и проверить силу воли к победе заявилось 147 спортсменов не только из Мурманской области, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Тольятти, Уфы, Калининграда и Петрозаводска (для сравнения: за все предыдущие года веломарафона общее количество участников составило 152 человека). В связи с резко возросшей популярностью веломарафона организаторами рассматривается идея присвоения данному соревнованию Всероссийского статуса.
В рамках проведения мероприятия также организован бесплатный трансфер участников и группы поддержки по маршруту Мурманск — п-ов Средний (Титовка) — Мурманск. Всех болельщиков и гостей мероприятия ждет активная развлекательная программа, работа ди-джеев и многое другое.
Программа мероприятия:
10.00 — начало регистрации участников (ст. Титовка, водопад) 11.00 — старт участников марафона 21.00 — закрытие финишного протокола 22.00 — церемония награждения 22.30 — пикник
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