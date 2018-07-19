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Вторичное жилье в Москве подорожало из-за вымывания с рынка дешевого предложения
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Вторичное жилье в Москве подорожало из-за вымывания с рынка дешевого предложения 

Ведомости 35 минут назад
Фото: MosDay.ru
Цены на вторичные квартиры в Москве по итогам первого полугодия 2018 г. выросли на 2,6% и составили 218 800 руб. за кв. м, подсчитали эксперты компании «Миэль». При этом они подчеркивают, что положительная динамика связана в первую очередь с вымыванием с рынка наиболее дешевого предложения в массовом сегменте. Так, средняя удельная цена по проданным квартирам составила 165 500 руб. за кв. м.
По округам Москвы по итогам первого полугодия наибольший прирост цены предложения отмечен преимущественно в самых доступных по цене округах — ЗелАО (+4,4%), ТАО (+4,2%), НАО (+3,8%). Один из значительных приростов показал также СЗАО (+4,3%), где кроме вымывания наиболее ликвидных объектов наблюдается еще и наиболее значительный рост доли предложения в монолитных и монолитно-кирпичных домах, — а это самые дорогие категории жилья.
Средняя стоимость проданных квартир с января по июнь составила 9,36 млн руб., что сопоставимо с таким же периодом прошлого года (9,35 млн руб.).
Всего, по данным на июнь, в столице продавалось 41 060 вторичных квартир.
«Фактически, квартир на рынке немного, и у покупателей все меньше возможностей для выбора. Это во многом обусловлено летним затишьем: на период отпусков многие продавцы снимают лоты с продаж», — напоминает Марина Толстик, управляющий партнер «Миэль — сеть офисов недвижимости».
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