Вторичное жилье в Москве подорожало из-за вымывания с рынка дешевого предложения

Цены на вторичные квартиры в Москве по итогам первого полугодия 2018 г. выросли на 2,6% и составили 218 800 руб. за кв. м, подсчитали эксперты компании «Миэль» . При этом они подчеркивают, что положительная динамика связана в первую очередь с вымыванием с рынка наиболее дешевого предложения в массовом сегменте. Так, средняя удельная цена по проданным квартирам составила 165 500 руб. за кв. м.

По округам Москвы по итогам первого полугодия наибольший прирост цены предложения отмечен преимущественно в самых доступных по цене округах — ЗелАО (+4,4%), ТАО (+4,2%), НАО (+3,8%). Один из значительных приростов показал также СЗАО (+4,3%), где кроме вымывания наиболее ликвидных объектов наблюдается еще и наиболее значительный рост доли предложения в монолитных и монолитно-кирпичных домах, — а это самые дорогие категории жилья.

Средняя стоимость проданных квартир с января по июнь составила 9,36 млн руб., что сопоставимо с таким же периодом прошлого года (9,35 млн руб.).

Всего, по данным на июнь, в столице продавалось 41 060 вторичных квартир.