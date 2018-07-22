В домах трёх районов начала остывать горячая вода

Сегодня, 22 июля, в трёх районах Новосибирска началась подготовка к очередному этапу испытаний тепловых сетей на плотность и прочность в зоне ТЭЦ-2.

«Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнется с 8 часов 22 июля. Испытания теплосетей продлятся с 23 июля по 3 августа», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска. 3 августа — максимальный срок отключения.

Прежде в СГК сообщали, что под испытания попадают тепловые сети, расположенные по улицам Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста — в Ленинском районе; Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Б. Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инская — в Октябрьском районе, а также Колыванская, Серебренниковская, Коммунистическая, Советская, Чаплыгина — в Центральном районе.

«Для сокращения сроков проведения испытаний работы будут вестись круглосуточно. Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта», — передаёт пресс-центр.