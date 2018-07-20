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Тепловые сети в красноярском Сквере Универсиады прячутся под землю
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Тепловые сети в красноярском Сквере Универсиады прячутся под землю 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Сибирская генерирующая компания проводит ремонтные работы на тепловых сетях в микрорайоне ДОК Свердловского района Красноярска. Специалисты демонтировали наружный трубопровод, проходящий через территорию будущего Сквера Универсиады, и приступили к работам и прокладке подземного канала.
Сотрудникам теплотранспортной компании группы СГК в Красноярске предстоит выполнить подземный монтаж теплосети, протяженностью 318 погонных метров (в однотрубном исчислении) диаметром от 70 до 300 мм. Уже завершено строительство тепловой камеры.
Ремонт теплосети проводится одновременно с гидравлическими испытаниями теплосетей от Красноярской ТЭЦ-2. Такое решение принято в компании специально для минимизации неудобств жителей окрестных домов: все врезки трубопроводов будут сделаны с плановым отключением горячей воды у горожан.
«Красноярцы решили разбить на этом месте сквер. Мы откликнулись на обращение администрации города, приступили к переносу теплосети под землю, чтобы коммуникации не портили внешний вид будущего сквера. После завершения работ жители получат новую теплотрассу, которая отслужит минимум 25 лет. Теплоснабжение этого микрорайона, безусловно, будет улучшено», — подчеркнул директор красноярской теплотранспортной компании СГК Сергей Иванов.
«Работы на этом участке, согласно проектной документации, должны быть завершены к 15 августа. Но подрядчик проводит их с опережением графика: «Мы планируем завершить ремонт теплосети через две с половиной недели — до 5 августа», — заявил Сергей Иванов.
Кроме работ на тепловых сетях на месте будущего Сквера Универсиады компания «КрасКом» производит перенос электрических коммуникаций. На участке проведения масштабных работ побывал глава администрации Свердловского района в городе Красноярске Игорь Титенков:
«Здесь идет серьезная плодотворная работа ресрусоснабжающих предприятий города — красноярской теплотранспортной компании СГК и «КрасКома». В результате совместного взаимодействия организаций, администрации Свердловского района и города, жители получат красивый сквер и площадку, комфортную для проживания», — заявил он.
Фото: Сибирская генерирующая компания По материалам Сибирской генерирующей компании
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