Тепловые сети в красноярском Сквере Универсиады прячутся под землю

Сибирская генерирующая компания проводит ремонтные работы на тепловых сетях в микрорайоне ДОК Свердловского района Красноярска . Специалисты демонтировали наружный трубопровод, проходящий через территорию будущего Сквера Универсиады, и приступили к работам и прокладке подземного канала.

Сотрудникам теплотранспортной компании группы СГК в Красноярске предстоит выполнить подземный монтаж теплосети, протяженностью 318 погонных метров (в однотрубном исчислении) диаметром от 70 до 300 мм. Уже завершено строительство тепловой камеры.

Ремонт теплосети проводится одновременно с гидравлическими испытаниями теплосетей от Красноярской ТЭЦ-2. Такое решение принято в компании специально для минимизации неудобств жителей окрестных домов: все врезки трубопроводов будут сделаны с плановым отключением горячей воды у горожан.

«Красноярцы решили разбить на этом месте сквер. Мы откликнулись на обращение администрации города, приступили к переносу теплосети под землю, чтобы коммуникации не портили внешний вид будущего сквера. После завершения работ жители получат новую теплотрассу, которая отслужит минимум 25 лет. Теплоснабжение этого микрорайона, безусловно, будет улучшено», — подчеркнул директор красноярской теплотранспортной компании СГК Сергей Иванов

«Работы на этом участке, согласно проектной документации, должны быть завершены к 15 августа. Но подрядчик проводит их с опережением графика: «Мы планируем завершить ремонт теплосети через две с половиной недели — до 5 августа», — заявил Сергей Иванов.

Кроме работ на тепловых сетях на месте будущего Сквера Универсиады компания «КрасКом» производит перенос электрических коммуникаций. На участке проведения масштабных работ побывал глава администрации Свердловского района в городе Красноярске Игорь Титенков

«Здесь идет серьезная плодотворная работа ресрусоснабжающих предприятий города — красноярской теплотранспортной компании СГК и «КрасКома». В результате совместного взаимодействия организаций, администрации Свердловского района и города, жители получат красивый сквер и площадку, комфортную для проживания», — заявил он.

Фото: Сибирская генерирующая компания По материалам Сибирской генерирующей компании