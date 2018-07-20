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СГК к октябрю завершит ремонт первого энергоблока на ТЭЦ-5 в Новосибирске
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СГК к октябрю завершит ремонт первого энергоблока на ТЭЦ-5 в Новосибирске 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания планирует к октябрю завершить капитальный ремонт первого энергоблока на Новосибирской ТЭЦ-5, сообщает компания.
Подготовительный этап капремонта начался 17 июля — энергетики вскрыли турбину для обнаружения дефектов и повреждений. Дефектация займет около 20 дней, далее специалисты приступят к ремонту и замене изношенных деталей.
"Включение в работу первого энергоблока ТЭЦ-5 намечено на 1 октября", — говорится в сообщении.
По регламенту капитальный ремонт основного оборудования тепловой станции проводится, в среднем, раз в пять лет. Стоимость капитального ремонта котла, турбины и генератора энергоблока составит 70 миллионов рублей.
На ТЭЦ-5 установлены шесть энергоблоков, из них в настоящее время для обеспечения потребителей горячей водой задействованы три, остальные находятся в холодном резерве. Ремонт первого энергоблока не скажется на снабжении потребителей горячей водой и — впоследствии — отоплением, отмечают в компании.
ТЭЦ-5 — одна из четырех тепловых станций СГК в Новосибирске и одна из крупнейших тепловых электростанций РФ. Установленная электрическая мощность станции составляет 1200 МВт. Суммарная установленная тепловая мощность — 2730 Гкал/ч.
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