СГК к октябрю завершит ремонт первого энергоблока на ТЭЦ-5 в Новосибирске

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Сибирская генерирующая компания планирует к октябрю завершить капитальный ремонт первого энергоблока на Новосибирской ТЭЦ-5, сообщает компания.

Подготовительный этап капремонта начался 17 июля — энергетики вскрыли турбину для обнаружения дефектов и повреждений. Дефектация займет около 20 дней, далее специалисты приступят к ремонту и замене изношенных деталей.

"Включение в работу первого энергоблока ТЭЦ-5 намечено на 1 октября", — говорится в сообщении.

По регламенту капитальный ремонт основного оборудования тепловой станции проводится, в среднем, раз в пять лет. Стоимость капитального ремонта котла, турбины и генератора энергоблока составит 70 миллионов рублей.

На ТЭЦ-5 установлены шесть энергоблоков, из них в настоящее время для обеспечения потребителей горячей водой задействованы три, остальные находятся в холодном резерве. Ремонт первого энергоблока не скажется на снабжении потребителей горячей водой и — впоследствии — отоплением, отмечают в компании.