Закупки с признаками сговоров выявлены на сумму более 175 млрд рублей

Активисты и эксперты ОНФ направили в ФАС России информацию о закупках с признаками антимонопольных сговоров на сумму более 175 млрд рублей, рассказал координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта . «Всего по сигналам активистов движения возбуждено 67 антимонопольных дел. По итогам первых расследований по нашим материалам антимонопольная служба оштрафовала участников сговоров на сумму около 123 млн рублей», — заявил он.

С сентября прошлого года количество сигналов с мест резко выросло, поскольку ОНФ начал изучать проблему качества питания в школах и детсадах, рассказал эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев . Не обнаружено сговоров лишь в Дальневосточном федеральном округе.

Вопиющий случай, рассказал Антон Гетта, зафиксирован в Ростовской области . Там заведующая детским садом заметила, что поставщик питания привозит детям лишь треть от необходимой нормы продуктов, причем одни заменяет на другие, более дешевые. Например, говядину на курицу. «Это все из-за того, что на торгах были свои сговоры и ухищрения», — отметил депутат. После вмешательства ОНФ и ФАС поставщик был внесен в реестр недобросовестных и два года не сможет работать на территории России

Самарской области выявлен картельный сговор в сфере госзакупок лекарств. «Еще в 2015 году мы выявили признаки сговора в закупках на поставку лекарств и медицинских изделий в Самарской области на сумму свыше 400 млн рублей», — рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Вадим Нуждин. Однако фармкомпания смогла оспорить в суде штраф и снизить его с 85,3 млн рублей до 4,2 млн руб. «Но на днях Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд постановил восстановить сумму штрафа в полном объеме», — рассказал Нуждин.

Активисты призывают граждан сообщать о признаках картельных сговоров на сайт проекта «За честные закупки». По словам Антона Гетты, ОНФ поддержит тех, на кого картели попробуют оказать давление. «Своих не бросим, не дадим запугивать наших активистов», — сказал он и напомнил, что лидером ОНФ является президент Владимир Путин . Ему докладывают о самых сложных случаях в практике движения, подчеркнул Гетта.

В борьбе с нечестными госзакупками очень важен гражданский контроль

Впрочем, бороться с картелями ФАС намерена не только имеющимися средствами и с помощью общественников. По словам заместителя руководителя службы Андрея Цариковского, «сейчас на уровне правительства заканчивается работа над новым пакетом изменений в антимонопольное законодательство именно по борьбе с картелями». Законопроекты будут внесены в Госдуму осенью. Поправки позволят в числе прочего пресекать сговоры между хозяйствующими субъектами, принадлежащими одному лицу. Сейчас законодательство не позволяет привлечь таких поставщиков к ответственности за создание картеля.