Закупки с признаками сговоров выявлены на сумму более 175 млрд рублей 

Активисты и эксперты ОНФ направили в ФАС России информацию о закупках с признаками антимонопольных сговоров на сумму более 175 млрд рублей, рассказал координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта. «Всего по сигналам активистов движения возбуждено 67 антимонопольных дел. По итогам первых расследований по нашим материалам антимонопольная служба оштрафовала участников сговоров на сумму около 123 млн рублей», — заявил он.
С сентября прошлого года количество сигналов с мест резко выросло, поскольку ОНФ начал изучать проблему качества питания в школах и детсадах, рассказал эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев. Не обнаружено сговоров лишь в Дальневосточном федеральном округе.
Вопиющий случай, рассказал Антон Гетта, зафиксирован в Ростовской области. Там заведующая детским садом заметила, что поставщик питания привозит детям лишь треть от необходимой нормы продуктов, причем одни заменяет на другие, более дешевые. Например, говядину на курицу. «Это все из-за того, что на торгах были свои сговоры и ухищрения», — отметил депутат. После вмешательства ОНФ и ФАС поставщик был внесен в реестр недобросовестных и два года не сможет работать на территории России.
В Самарской области выявлен картельный сговор в сфере госзакупок лекарств. «Еще в 2015 году мы выявили признаки сговора в закупках на поставку лекарств и медицинских изделий в Самарской области на сумму свыше 400 млн рублей», — рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Вадим Нуждин. Однако фармкомпания смогла оспорить в суде штраф и снизить его с 85,3 млн рублей до 4,2 млн руб. «Но на днях Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд постановил восстановить сумму штрафа в полном объеме», — рассказал Нуждин.
Активисты призывают граждан сообщать о признаках картельных сговоров на сайт проекта «За честные закупки». По словам Антона Гетты, ОНФ поддержит тех, на кого картели попробуют оказать давление. «Своих не бросим, не дадим запугивать наших активистов», — сказал он и напомнил, что лидером ОНФ является президент Владимир Путин. Ему докладывают о самых сложных случаях в практике движения, подчеркнул Гетта.
В борьбе с нечестными госзакупками очень важен гражданский контроль
Впрочем, бороться с картелями ФАС намерена не только имеющимися средствами и с помощью общественников. По словам заместителя руководителя службы Андрея Цариковского, «сейчас на уровне правительства заканчивается работа над новым пакетом изменений в антимонопольное законодательство именно по борьбе с картелями». Законопроекты будут внесены в Госдуму осенью. Поправки позволят в числе прочего пресекать сговоры между хозяйствующими субъектами, принадлежащими одному лицу. Сейчас законодательство не позволяет привлечь таких поставщиков к ответственности за создание картеля.