В Воронеже появилось граффити с Сергеем Бодровым 

Актёра изобразили в роли главного героя фильмов «Брат» и «Брат-2» Данилы Багрова. Граффити с актёром и режиссёром Сергеем Бодровым-младшим появилось на одном из строений на улице Маршала Одинцова в Железнодорожном районе. Фотографию рисунка опубликовали в группе «Воронеж VRN» в соцсети в понедельник, 16 июля. Сергея Бодрова изобразили в роли главного героя фильмов «Брат» и «Брат-2» Данилы Багрова. Сергей Бодров-младший — исполнитель главных ролей в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад», «Брат 2» и «Медвежий поцелуй», ведущий телепрограмм «Марафон-15», «Взгляд» и первого сезона проекта «Последний герой». Официально считается пропавшим без вести вместе со съёмочной группой во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье с 20 сентября 2002 года, где проходили съёмки фильма «Связной». Екатерина Трещикова
Фото — Игорь Цицилин