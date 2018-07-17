На трассе в Башкирии продавали опасную рыбу

На рыбном рынке 68 км трассы Уфа-Янаул в Благовещенском районе продавалась некачественная размороженная рыба под видом свежевыловленной.

Роспотребнадзор подтвердил, что двое предпринимателей выдавали за пойманную в Бирском районе рыбу, привезённую из Астраханской области Удмуртии . Они подвергали её многократной разморозке, продавали просроченный товар, не соблюдали санитарные требования и использовали неточные весы.

Рыба была опасна для покупателей

— Пробы рыбной продукции, принадлежащей одному из коммерсантов, показали, что она небезопасна для населения. Так, в охлаждённой щуке обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а проба охлаждённого карпа показала превышение в 360 раз нормируемого значения по микробиологическим показателям, — рассказали в республиканской прокуратуере.

За эти нарушения в отношении бизнесменов составлены административные протоколы за нарушение продавцом требований технических регламентов, нарушение правил продажи отдельных видов товаров, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, материалы в отношении коммерсанта, продававшего рыбу, представлявшую угрозу для здоровья покупателей, будут направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела — сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.