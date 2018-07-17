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На трассе в Башкирии продавали опасную рыбу
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На трассе в Башкирии продавали опасную рыбу 

ufa1.ru 47 минут назад
Фото: ufa1.ru
На рыбном рынке 68 км трассы Уфа-Янаул в Благовещенском районе продавалась некачественная размороженная рыба под видом свежевыловленной.
Роспотребнадзор подтвердил, что двое предпринимателей выдавали за пойманную в Бирском районе рыбу, привезённую из Астраханской области и Удмуртии. Они подвергали её многократной разморозке, продавали просроченный товар, не соблюдали санитарные требования и использовали неточные весы.
Рыба была опасна для покупателей
— Пробы рыбной продукции, принадлежащей одному из коммерсантов, показали, что она небезопасна для населения. Так, в охлаждённой щуке обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а проба охлаждённого карпа показала превышение в 360 раз нормируемого значения по микробиологическим показателям, — рассказали в республиканской прокуратуере.
За эти нарушения в отношении бизнесменов составлены административные протоколы за нарушение продавцом требований технических регламентов, нарушение правил продажи отдельных видов товаров, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Кроме того, материалы в отношении коммерсанта, продававшего рыбу, представлявшую угрозу для здоровья покупателей, будут направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела — сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.
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