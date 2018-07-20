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Отчетность Microsoft: растет «железо», облака и Windows
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Отчетность Microsoft: растет «железо», облака и Windows 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Компания Microsoft отчиталась о результатах за IV-й квартал 2018-го финансового года, закончившийся 30 июня. Выручка разработчика Windows, следует из отчета, выросла на 17% — до $30,1 миллиарда, чистая прибыль увеличилась на 10% — до $8,8 миллиарда.
Наибольший прирост показали игровое, облачное и «железное» подразделения. Microsoft продолжает успешно переводить корпоративных пользователей с «вечными» лицензиями на веб-версию Office 365 с подпиской (за год их стало больше на 25%), растут продажи устройств из серии Surface (на 25% — до $1,2 миллиарда), а выручка от софта и сервисов, связанных с консолью Xbox, подскочила на 36% — во многом из-за продаж игр сторонних разработчиков и увеличения числа ежемесячных подписчиков Xbox Live на 8%, до 57 миллионов.
Впечатляющих результатов добился отдел Intelligent Cloud, охватывающий облачную платформу Azure, серверное издание Windows Server, SQL Server, Visual Studio и Enterprise Services. За год гго выручка выросла на 23% — до $9,6 миллиарда, операционная прибыль — на 34%, до $3,9 миллиарда. Выручка от Azure увеличилась на 89%.
∎Microsoft покажет «новое Xbox-железо» в августе читайте также
Направление More Personal Computing (Windows, «железо», Xbox, поиск и реклама) принесло $10,8 миллиарда (+17%) выручки, операционная прибыль составила $3 миллиарда (+38%). Доходы Microsoft, приходящиеся на корпоративных пользователей Windows, подросли на 14%, но заработок от потребителей немного упал — на 3%.
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