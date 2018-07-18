Высмеявший красноярских депутатов будет работать на Первом канале

Зрителей, которые останутся на «Первом канале» после вечерних новостей, ждет сюрприз. На экране, где бесконечно тасуются одни и те же лица, наконец появится новый позитивный ведущий — Александр Смол с проектом «Видели видео?», посвященным самым популярным роликам Рунета.

Смол и сам прославился благодаря интернету. Ровно год назад он стал звездой сети: в эфире утренней программы красноярского телеканала ТВК он высмеял депутатов заксобрания, которые, уходя на каникулы, хотели повысить зарплату библиотекарям, а вместо этого в два раза увеличили оклад сами себе. Причем проголосовали единогласно. Комментарий Смола набрал рекордное количество просмотров — и вот теперь этот правдоруб на «Первом».

— Для меня самого приглашение на «Первый» стало неожиданностью, — признался «Собеседнику» Александр. — Некоторым сегодня кажется, что телевидение находится в каком-то упадке или в зашкваре, как модно сейчас говорить. Тем более важно доказать, что это не так. Круто, что именно на «Первом» есть возможность показывать такие интересные видео, делать вещи, которые не будут осуждаться, а о которых можно просто поговорить с друзьями и коллегами. Все равно эти ролики пересылают друг другу, все их смотрят. А тут можно увидеть героев видео, узнать, как оно было снято…

— «Первый» регулярно решается на эксперименты, и ваша программа, видимо, один из них.

— Да, я был крайне удивлен, что после ролика с депутатами мне позвонили с «Первого канала». Мы привыкли думать, что он сдержан в своих высказываниях. А именно «Первый» заинтересовался мной.

— Из-за тематики того ролика вас считают политическим комментатором. Выскажете ли вы свое фе по поводу, скажем, повышения пенсионного возраста?

— У нас нет табу, но я сильно сомневаюсь, что нам эта тема будет интересна. В «Видели видео?» политики не будет. Ей место во многих других передачах, на многих других каналах. Политика и так привлекает слишком много нашего внимания.

Эти ребята (политики) должны заниматься своим делом так, чтобы мы о них вообще не знали. Как лифтеры, которым мы никогда не звоним, потому что лифт не застревает. Но лифтеры есть и делают свою работу хорошо.

— В городе-миллионнике, которым является Красноярск , новостей все равно не так много, как в столице. И в любом случае основными темами становятся политические. Но все-таки больше меня занимают простые вопросы, которыми интересуются обычные люди.

— Что же будет в программе? Котики и младенцы?

— Снятые на видео забавные жизненные ситуации, которые связаны пока в основном с детьми и животными. Они дают благодатную почву для улыбки и умиления. Но мы не ограничиваем развитие формата и уже расширяем его до любых роликов, которые привлекают общественное внимание в положительном ключе. Мы правда очень хотим создать такую программу, которую вы с удовольствием посмотрите и которая зарядит вас хорошим настроением.

— Ваш проект похож на осовремененный «Сам себе режиссер». Можно его называть «ССР ХХI века»?

— Нет, хотя сравнение, конечно, напрашивается.

Наша программа — скорее ток-шоу, чем переозвучка роликов. Когда мы смотрим какое-нибудь прикольное видео, всегда задаемся вопросом, как оно было снято. И хотим узнать, как, например, надрессировать собаку, чтобы она точно так же ходила за нас в магазин. Такие моменты нас интересуют, и мы стараемся приглашать в студию компетентных людей, которые могли бы объяснить это.

— Уже освоились в студии?

— Нет. Это же «Первый канал», осознание масштаба сильно давит. Но надеюсь, что со временем освоюсь и буду чувствовать себя так же, как на ТВК. Ведь в ролике, который принес мне известность, я высказался как простой человек. Любой бы сказал то же самое, только по ту сторону экрана. Ну разве депутаты, сами себе поднявшие зарплаты, не красавцы, не молодцы? Или неправда то, что именно мы за них голосовали? Никакой клеветы не было.

— Но вышло остро и смешно. Примерно так же, как мог бы отозваться на подобное событие Иван Ургант

— Безусловно. Но Ургант очень крутой, он может делать это хоть сто раз, а у нас получилось однажды. И здорово, что получилось. Решение-то депутаты, увидев реакцию людей, все-таки отменили.

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