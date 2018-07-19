Красноярец Александр Смол рассказал о своём новом шоу на Первом канале

На Первом канале состоялась премьера шоу «Видели видео?», ведущим которой стал красноярец Александр Смол . В интервью его ведущий рассказал, каковы главные критерии отбора роликов в телепередаче, смогут ли зрители сами голосовать за понравившееся им видео, а также — как сам стал фанатом енотов.

«Мы показываем только самые смешные, забавные ролики, которые заинтересовали пользователей соцсетей. Потом приглашаем героев в студию, где узнаем о подробностях съемки и т.д. Мне больше всего нравятся ролики с участием енотов. Это самые крутые существа на свете! Теперь я их фанат», — делится Смол.

По правилам шоу, в каждой передаче будут выбирать три лучших ролика. Зрители в студию смогут проголосовать за понравившийся. Кстати, зрители и сами могут присылать свои забавные истории на передачу.

Напомним, что и сам телеведущий не понаслышке знает, что значит стать героем соцсетей. Смол прославился после того, как высмеял красноярских депутатов, которые хотели поднять зарплату бюджетникам, а в итоге повысили себе. Благодаря всеобщей огласке в СМИ, депутаты дали ход назад и повышения на 200% не состоялось.