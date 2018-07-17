Законопроект о наказании за отказ опровергать ложь прошел первое чтение в Думе

поправки

в ст. 315 УК РФ, вводящие наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет за неисполнение требований о прекращении распространения ложной информации или об опровержении ранее распространенной информации, передает

Поправки в Уголовный кодекс предлагают установить уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности за неисполнение требований о прекращении распространения информации или об опровержении ранее распространенной информации в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа.

Наказание в этом случае составит либо штраф в размере до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Законопроект предусматривает и наказание для представителей власти, государственных служащих, муниципальных служащих, а также служащих государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.

Подобное наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Предлагаемые виды наказаний, как считают депутаты, позволят обеспечить конституционное требование справедливости — учет характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного (статья 6 УК РФ). В сопроводительных документах указывается, что «отказом от исполнения судебного решения по прекращению распространения незаконной информации либо опровержению ранее распространенной порочащей или недостоверной информации нарушаются основные конституционные гарантии личности».

Госдума также приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают различную ответственность за неисполнение требований о прекращении распространения информации или об опровержении ранее распространенной информации в зависимости от того, сколько раз это происходит. Так, в первый раз назначается штраф для граждан в размере до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей и для организаций — до 200 тысяч рублей.

Игнорирование решения суда после привлечения к административной ответственности повлечет повторное привлечение к административной ответственности с максимальным наказанием для граждан в виде административного ареста до 10 суток или обязательных работ до 120 часов, для должностных лиц — ареста до 15 суток или обязательных работ до 200 часов и для организаций — штрафа до 200 тысяч рублей.

Как говорится в пояснительной записке, «выполнение обязанности владельца сайта, где размещена незаконная информация, не обеспечивается эффективными мерами правового принуждения». «Даже если суд возложит на такое лицо обязанность удаления незаконной информации, то должник может игнорировать его ввиду незначительного размера ответственности (для гражданина санкция за неисполнение — штраф от одной до двух тысяч рублей за первый отказ и от двух до пяти тысяч за второй отказ», — указывают авторы.

Эксперты ранее называли депутатскую инициативу спорной, ведь бороться надо с неисполнением судебных решений в целом, а не с отдельными направлениям. К тому же переводить подобные правонарушения в уголовную плоскость нецелесообразно. Вместо нового уголовного состава лучше предусмотреть механизмы и рычаги, которые обеспечат надлежащее и оперативное исполнение судебного акта.

Частично решить эту задачу помогает закон, принятый

в апреле 2018 года. Если человек добровольно не удаляет данные, порочащие деловую репутацию, судебный пристав может вынести постановление об ограничении доступа к этой информации через обращение в Роскомнадзор . Этот механизм можно применить в отношении любых данных, распространение которых судом запрещено.

Кроме того, с 1 января 2016 года вступил в силу