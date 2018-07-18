Внешний вид многоножек не изменился за 280 миллионов лет

Судя по найденным впервые останкам сколопендр пермского периода, эти многоножки за 280 миллионов лет не изменились. Два новых вида сколопендр были найдены на территории России , они позволят заполнить важный пробел в палеонтологической летописи этой группы организмов. Статья с описанием находок опубликована в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Многоножки были одними из первых сухопутных организмов на Земле. В отложениях силурийского, девонского и особенно каменноугольного периодов их останки встречаются относительно часто. Но в породах более молодого возраста число ископаемых многоножек по неизвестным причинам резко снижается. Особенно крупный пробел в палеонтологической летописи многоножек приходится на пермский период (~299-252 миллиона лет назад). До сих пор ученым был известен только один вид многоножек этого возраста, относящийся к классу двупарноногих (Diplopoda).

Ископаемые многоножки этого периода редки по нескольким причинам. Во-первых, многоножки обитают под опавшими листьями, камнями и стволами на влажной почве, то есть в среде с повышенной микробной активностью, где органические остатки разлагаются очень быстро. Во-вторых, многоножки лишены крыльев и, как правило, живут вдали от берегов озер и морей. Поэтому, в отличие от насекомых, у них практически нет шансов быть погребенными на дне водоемов и превратиться в окаменелость. Две отпечатка, которые описываются в статье — это все многоножки, которых удалось найти в ходе многолетних сборов на берегах рек Сылвы ( Пермский край ) и Сухоны ( Вологодская область ), и это при том, что за то же время в тех же слоях было обнаружено более 10 000 ископаемых насекомых.

Новые находки частично заполняют данный пробел. Один из видов, получивший название Permocrassacus novokshonovi, был обнаружен на берегу реки Сылва. Его возраст — около 270-280 миллионов лет. Другой вид, Permocryptops shelleyi, найден на берегу реки Сухона. Его возраст — около 260 миллионов лет. Оба вида относятся к классу губоногих многоножек (Chilopoda) и отряду сколопендр (Scolopendromorpha). На голове у этих существ были ядовитые ногочелюсти, напоминающие загнутый коготь, с помощью которых они умерщвляли добычу. На последнем сегменте тела у многоножки Permocrassacus novokshonovi располагалась увеличенная пара конечностей. Вероятно, сколопендры использовали их для самообороны или для захвата добычи. Точно такие же конечности есть и у современных сколопендр. Некоторые из них в Южной Америке даже ловят этими конечностями летучих мышей. Наиболее вероятной добычей пермских сколопендр служили насекомые, например, тараканы.

Сохранность материала не позволяет изучить все особенности строения найденных многоножек. Но, судя по различимым признакам, они ничем не отличаются от своих ныне живущих сородичей. Возможно, такой эволюционный консерватизм объясняется их скрытным образом жизни — несмотря на все катаклизмы, которые периодически происходят во внешней среде, излюбленные убежища многоножек в нижнем ярусе леса остаются настоящим «островком стабильности», где сохраняются одни и те же условия на протяжении многих миллионов лет.

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