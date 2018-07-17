«СКА-Хабаровск», «Томь» и «Спартак-2» стартовали с побед в ФНЛ 

Стартовал сезон в первом российском дивизионе (ФНЛ). Стоит отметить крупные победы в первом туре «СКА-Хабаровска» и «Тюмени». Также свои матчи выиграли «Химки», «Томь» и «Спартак-2».
"СКА-Хабаровск" — «Армавир» — 3:0 (2:0) Голы: Базелюк, 17 — 1:0, Базелюк, 35 — 2:0, Ненахов, 50 — 3:0 "Луч" — «Химки» — 0:1 (0:0) Гол: Димидко, 70 — 0:1 "Томь" — «Факел» — 2:0 (1:0) Голы: Кухарчук, 13 — 1:0, Кухарчук, 88 — 2:0 "Тюмень" — «Балтика» — 4:1 (3:0) Голы: Малоян, 5 — 1:0, Вотинов, 41 — 2:0, Вотинов, 44 — 3:0, Дядюн, 48 — 3:1, Вотинов, 62 — 4:1 "Зенит-2" — «Тамбов» — 1:2 (0:1) Голы: Смирнов, 12 — 0:1, Аппаев, 87 — 0:2, Иванов, 90 — 1:2 "Мордовия" — «Нижний Новгород» — 2:2 (1:1) Голы: Симанов, 12 — 0:1, Обухов, 28 — 1:1, Хайруллов, 79 — 1:2, Адаев, 88 — 2:2 "Авангард" — «Шинник» — 1:2 (1:1) Голы: Стешин, 4 — 0:1, Багаев, 27 (с пенальти) — 1:1, Гелоян, 56 — 1:2 "Краснодар-2" — «Сибирь» — 1:1 (0:1) Голы: Житнев, 9 — 0:1, Бородин, 90 — 1:1 "Чертаново" — «Ротор» — 1:1 (0:1) Голы: Мязин, 19 — 0:1, Зиньковский, 52 (с пенальти) — 1:1 "Сочи" — «Спартак-2» — 0:1 (0:0) Гол: Пантелеев, 65 (с пенальти) — 0:1