Назван объем частных инвестиций в экономику Москвы

Объем частных инвестиций в экономику Москвы на данный момент составляет два триллиона рублей, что является рекордом. Об этом заявил глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов на Московском урбанистическом форуме, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ

«Москва вписана в мировую экономику — около 30 процентов предприятий Москвы являются экспортерами. Вместе с тем, по мировым меркам, Москва — не очень крупный город, экономическая плотность уступает многим другим городам. У нас огромный потенциал, который мы будем развивать и дальше», — сказал он.

Ефимов отметил, что этого удалось добиться благодаря изменению подхода во взаимодействии с предпринимателями и принципах организации бизнеса в Москве, корректировки бюджетной и налоговой политики. Изменения вводились последовательно в течение восьми лет.

По мнению чиновника, Москва будущего — «это город высокотехнологичной экономики». В списке точек роста экономики города он назвал развитие московской агломерации, туризм, совершенствование городской среды, развитие технологий «умного города», а также становление столицы как центра российского и мирового формирования человеческого капитала.

Московский урбанистический форум проходит в столице в седьмой раз. 17-22 июля в парке «Зарядье» под девизом «Связывая поколения» пройдет фестиваль Moscow Urban Forum 2018, который включает в себя более 100 мероприятий. Также на форуме по традиции предусмотрена деловая программа, она состоит из более чем 300 выступлений, которые также пройдут в «Зарядье» 17 и 18 июля.