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Иностранные НКО будут ставить на учёт в налоговой за 5 дней
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Иностранные НКО будут ставить на учёт в налоговой за 5 дней 

Парламентская газета 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
С 1 марта 2019 года у налоговых органов появится обязанность ставить на учёт международные организации и иностранные НКО в течение пяти дней. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 18 июля.
Документ касается и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, и иностранных религиозных организаций по месту осуществления ими деятельности на территории России через филиал или представительства со дня получения соответствующих сведений от Минюста РФ.
Кроме того, в инициативе сказано, что снятие с учёта филиала или представительства иностранной некоммерческой организации осуществляется налоговым органом по месту её нахождения в случае исключения Минюстом филиала или представительства международной организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации из соответствующего реестра.
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