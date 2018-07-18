Иностранные НКО будут ставить на учёт в налоговой за 5 дней

С 1 марта 2019 года у налоговых органов появится обязанность ставить на учёт международные организации и иностранные НКО в течение пяти дней. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 18 июля.

Документ касается и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, и иностранных религиозных организаций по месту осуществления ими деятельности на территории России через филиал или представительства со дня получения соответствующих сведений от Минюста РФ

Кроме того, в инициативе сказано, что снятие с учёта филиала или представительства иностранной некоммерческой организации осуществляется налоговым органом по месту её нахождения в случае исключения Минюстом филиала или представительства международной организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации из соответствующего реестра.