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В центре госуслуг «Мои документы» района Печатники появилась новая услуга
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В центре госуслуг «Мои документы» района Печатники появилась новая услуга 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Здесь можно подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. — Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, а сейчас жители могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время с 08.00 до 20.00, во флагманские офисы — с 10.00 до 22.00, без привязки к месту жительства, — об этом сообщили в пресс-службе столичных центров.
Районный офис госуслуг «Мои документы» района Печатники находится по адресу: ул. Шоссейная, д. 86. (еп)
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